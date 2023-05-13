Букмекеры резко изменили ставки перед финалом Евровидения-2023

До грандиозного финала Евровидения-2023, которое в этом году проходит в британском Ливерпуле от имени Украины, осталось несколько часов, а это значит, что букмекеры определились со своими вердиктами. Прогнозы перед решающей битвой резко изменились. Так, пятерку лидеров покинули Франция и Испания, а их места заняли Израиль и Норвегия.

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А вот первая тройка изменений не потерпела. Украине, как и прежде, прогнозируют третье место. Букмекерский рейтинг представлен на официальном сайте Eurovision World.

На первом месте остается Швеция – Loreen с песней Tattoo. Аналитики постоянно повышают ставки на ее победу. До первого полуфинала это было 42%, после – 44%, а сейчас, перед финалом, коэффициент вырос до 53! Напомним, что Loreen уже участвовала на Евровидении в 2012 году и тогда одержала победу, а ее конкурсная песня Euphoria до сих пор считается одним из самых популярных хитов конкурса за всю его историю.

"Серебро" пророчат эпатажному представителю Финляндии Käärijä и его сумасшедшему треку Cha Cha Cha. На победу финского рэпера ставят 22%.

Далее в списке Украина, а точнее ее представители TVORCHI с мощной композицией Heart of steеl. Вероятность их победы букмекеры оценивают в скромных, но надежных 6%.

А вот далее произошли изменения. Ранее четвертую позицию занимала Франция. Более того, на днях она поднялась на третью ступеньку и "подвинула" Украину, однако теперь французская певица Ле Зарра опустилась на шестое место, а четвертое заняла представительница Израиля Noa Kirel со своим зажигательным треком Unicorn. Ее коэффициент на победу – 4%.

Закрывала пятерку лидеров ранее Испания, но перед финалом букмекеры опустили ее на седьмое место, а вот в топ-5 поместили Норвегию – Alessandra с ее мощным треком Queen of Kings.

Как распределили участников букмекеры далее, смотрите на скриншоте:

Отметим, OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

Мы также знакомили читателей с интересными фактами о Евровидении. Среди них:

– 19-летний представитель Румынии Theodor Andrei во время второго полуфинала закончил выступление антивоенным призывом.

– Евровидение нередко сталкивается со скандалами из-за плагиата. Кого обвиняли в "заимствовании" чужой композиции, читайте здесь.

– Какими были выступления самого молодого и самого старшего участников Евровидения и какие места они заняли.

– Кто чаще всего выигрывал Евровидение за всю историю его проведения и сколько раз побеждала Украина.

– Кто из украинцев представлял другие страны на песенном конкурсе и каких успехов добились.

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