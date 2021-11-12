10+ поступков нахалов, которые вывели из себя окружающих. Фото

Некоторое поведение не зря считается бескультурным в обществе, поскольку приносит неудобства окружающим. Нарушение элементарных правил этикета может не на шутку вывести из себя, а наглецам грозит "слава" на весь интернет – если очевидцы успеют снять их выходки на камеру.

OBOZREVATEL собрал самые показательные фото, которые доказывают: отдельным персонажам стоит поучиться уважать других. Снимки были опубликованы пользователями американского развлекательного портала Reddit (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте страницу до конца).

В течение дня дети буквально разгромили секцию игрушек в комиссионном магазине:

Видео дня

Девушка не просто нарушила правила дорожного движения, перейдя дорогу перед авто экстренной помощи, но еще и показала нецензурный жест водителю:

Чьи-то босые ноги весь перелет мешали пассажиру:

Мужчине, который снял обувь на бейсбольном матче, хватило смелости сделать это:

Женщина забрала единственный вентилятор в душной комнате для ожидания и решила проветрить свои ноги:

Посетитель пришел в кафе и в конце оставил записку, что у него коронавирус:

А эти посетители решили не напрягаться, ведь за ними все равно уберут:

Зрители оставили невероятный бардак в кинотеатре:

Женщина пересмотрела много книг в магазине и ни одну не вернула на место:

В парке остались конфетти и другой мусор после вечеринки, на которой гости узнали пол будущего ребенка:

Одно авто заняло сразу четыре парковочных места для людей с инвалидностью:

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