10+ поступков нахалов, которые вывели из себя окружающих. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Приколы
3 минуты
1,4 т.
Ситуации, которые раздражают каждого

Некоторое поведение не зря считается бескультурным в обществе, поскольку приносит неудобства окружающим. Нарушение элементарных правил этикета может не на шутку вывести из себя, а наглецам грозит "слава" на весь интернет – если очевидцы успеют снять их выходки на камеру.

OBOZREVATEL собрал самые показательные фото, которые доказывают: отдельным персонажам стоит поучиться уважать других. Снимки были опубликованы пользователями американского развлекательного портала Reddit (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте страницу до конца).

Топ самых раздражающих случаев, "жертвами" которых может стать каждый

  • В течение дня дети буквально разгромили секцию игрушек в комиссионном магазине:

Пример плохого воспитания детей
Видео дня

  • Девушка не просто нарушила правила дорожного движения, перейдя дорогу перед авто экстренной помощи, но еще и показала нецензурный жест водителю:

Пешеход остановила авто службы быстрого реагирования

  • Чьи-то босые ноги весь перелет мешали пассажиру:

Наглое поведение в самолете

  • Мужчине, который снял обувь на бейсбольном матче, хватило смелости сделать это:

Наглый спортивный фанат

  • Женщина забрала единственный вентилятор в душной комнате для ожидания и решила проветрить свои ноги:

Женщина решила, что вентилятор принадлежит ей

  • Посетитель пришел в кафе и в конце оставил записку, что у него коронавирус:

Автор записки написал, что у него COVID-19, "так что хорошенько очистите стол"

  • А эти посетители решили не напрягаться, ведь за ними все равно уберут:

Наглые посетители кафе

  • Зрители оставили невероятный бардак в кинотеатре:

Ситуации, которые бесят в кинотеатре

  • Женщина пересмотрела много книг в магазине и ни одну не вернула на место:

Пример наглого поведения в книжном магазине

  • В парке остались конфетти и другой мусор после вечеринки, на которой гости узнали пол будущего ребенка:

Конфетти из хлопушки с надписью "Мальчик или девочка?"

  • Одно авто заняло сразу четыре парковочных места для людей с инвалидностью:

Нахал на парковке

Смотрите также на OBOZREVATEL:

курьезысоцсетифотографиикурьезприкол