Пять собак, которые "зажгли" на свадьбах хозяев. Смешные фото

Домашние питомцы могут "украсить" любые праздники и торжества, в том числе свадьбы, став потехой для гостей. А фотографии смешного поведения животных на публике часто публикуются в сети и делают хвостатых популярными.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть на пять милых собачек из TikTok, которые развеселили молодоженов и их гостей на свадьбах, а после – и пользователей сети (чтобы посмотреть кадры, доскролльте страницу до конца).

Эти две маленькие собачки должны были принести кольца для жениха и невесты. Чтобы обошлось без происшествий, Монти и Майло посадили на специальный элитный транспорт:

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Этот "хороший мальчик" очень сильно просился на ручки мамы. Ее не остановило даже белое платье:

А кто-то заранее предугадал такое поведение пса. В итоге друг жениха носил питомца на себе, точно как ребенка:

Во время свадебной фотосессии пес неожиданно решил повалятся пузом вверх:

Невеста поделилась в соцсетях кадрами со своим возлюбленным и псом в конце свадьбы. Очевидно, оба решили, что пора расслабиться:

Напомним, эксперт из Великобритании ранее пояснил поведение кошек и рассказал, как правильно "разговаривать" с хвостатыми.

Как писал OBOZREVATEL, видео из TikTok с реакцией собаки на диету стало вирусным в сети.

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