Пять собак, которые "зажгли" на свадьбах хозяев. Смешные фото
Домашние питомцы могут "украсить" любые праздники и торжества, в том числе свадьбы, став потехой для гостей. А фотографии смешного поведения животных на публике часто публикуются в сети и делают хвостатых популярными.
OBOZREVATEL предлагает посмотреть на пять милых собачек из TikTok, которые развеселили молодоженов и их гостей на свадьбах, а после – и пользователей сети (чтобы посмотреть кадры, доскролльте страницу до конца).Собаки, ставшие "лучшей частью" чьих-то свадьб
Эти две маленькие собачки должны были принести кольца для жениха и невесты. Чтобы обошлось без происшествий, Монти и Майло посадили на специальный элитный транспорт:
Этот "хороший мальчик" очень сильно просился на ручки мамы. Ее не остановило даже белое платье:
А кто-то заранее предугадал такое поведение пса. В итоге друг жениха носил питомца на себе, точно как ребенка:
Во время свадебной фотосессии пес неожиданно решил повалятся пузом вверх:
Невеста поделилась в соцсетях кадрами со своим возлюбленным и псом в конце свадьбы. Очевидно, оба решили, что пора расслабиться:
Напомним, эксперт из Великобритании ранее пояснил поведение кошек и рассказал, как правильно "разговаривать" с хвостатыми.
Как писал OBOZREVATEL, видео из TikTok с реакцией собаки на диету стало вирусным в сети.
Наше издание также публиковало подборки о:
Пяти котах, ставших звездами сети благодаря своей сокрушительной харизме.
Пяти забавных бульдогах, которые рассмешили интернет-пользователей.
Восьми милых домашних животных, которые поднимут плохое настроение.
Топе смешных фото, раскрывающих, как именно животные чувствуют себя у ветеринара.