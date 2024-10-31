Гости падали со стульев от смеха: сестра жениха зачитала на свадьбе письмо, которое он писал будущей жене в 9 лет

30-летняя американка Хоуп Кэрроу нашла компромат на своего брата Гриффина Кэрроу в виде любовного письма и решила рассекретить романтические признания на его свадьбе. Мечты о своей будущей избраннице жених писал еще в 9-летнем возрасте и успешно о них забыл, пока в 2014 году его младшая сестра не нашла этого сообщения.

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Она специально сохранила эксклюзивное письмо, чтобы рассказать его любимой и многим друзьям и близким, которых на свадьбе было около 150 человек, что ее 32-летний брат обещал идеальной жене в свои детские годы. Видео с события и безумным восторгом публики опубликовала девушка у себя в Tik Tok. (переведенный текст письма размещен в конце новости)

"В 2014 году я перебирала коробку с детскими вещами, которые мой папа хранил для меня в своем доме, и внутри я нашла дневник-планер моего брата за 2002-2003 годы. Дом моей мамы сгорел примерно за два года до этого, и мы потеряли многое из моего детства, поэтому я была в восторге от того, что мой папа все еще хранил копию дневника моего брата. Итак, когда я листала дневник, этот случайный кусок сложенной бумаги выпал, и я не могла поверить в то, что я нашла! Мой брат – левша, поэтому его почерк очень четкий, и я сразу узнала, что это его руки дело. Это было так смешно, что я знала, что должна сохранить его, чтобы когда-нибудь прочесть на его свадьбе. Так что я привезла его с собой в колледж и с тех пор хранила его, готовясь к свадьб", – вспомнила Хоул Кероу в разговоре с People.

Перед разглашением "секретной информации" брата на его свадьбе девушка публично попросила ее помиловать. "Не убивайте меня", – сказала она. Среди тяжелоразборчивых слов, написанных почерком 9-летнего мальчика, красовались карты маршрутов и желанные места предстоящих путешествий. Это также отметила Хоул Кероу, когда стояла у микрофона.

"Много смеха и аплодисментов. Люди падали со стульев, умирая со смеха, а один мужчина немного обмочился. Мой брат в какой-то момент сделал вид, что убегает, и это еще больше разожгло толпу", – рассказала Кероу.

Полный текст письма на русском языке:

Нам по 25 и я мультимиллиардер. И я мультимиллиардер, который безумно в тебя влюблен.

1. Цинциннати – Кабо-Сан-Лукас

В полночь я тайком заношу тебя на наш частный самолет. Ты просыпаешься, когда мы в воздухе, и я не говорю тебе, где мы, но целую тебя и говорю, что обо всем позаботился. Мы прилетаем, я даю тебе свою кредитную карту и говорю, чтобы ты делала, что хочешь, но непременно вернулась в нашу гостиницу в 13:00. Когда ты вернёшься, меня там не будет. Но работники отеля провожают тебя до пляжа, где я жду с романтическим одеялом и вином. Мы выпиваем несколько бокалов и начинаем целоваться... На следующий день мы отправляемся в другое место на моей яхте.

2. Кабо-Сан-Лукас – Французская Полинезия

На яхте мы проводим время очень романтично. Потом, когда мы приезжаем туда, я покупаю тебе тонну жемчуга. Тогда я куплю тебе все, что ты захочешь, и буду выполнять каждую команду.

3. Французская Полинезия – Париж

Сегодня мы отплываем на яхте и занимаемся романтическими вещами. Затем мы приземляемся в Париже, и я везу тебя по всему Парижу на Роллс-Ройсе. Я покупаю тебе все. Потом я отвезу тебя на верхушку Эйфелевой башни и спрошу, выйдешь ли ты за меня замуж, с бриллиантовым кольцом за 130 миллионов долларов. Ты говоришь "да", и мы возвращаемся в нашу гостиницу, где у нас будет много романтики.

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