"В позе Шрека лежит скотина": в сети завирусилась песня об руководительнице МСЭК и ее сыне, у которых нашли $6 млн наличными
Популярный TikTok-блогер под ником Клавдий Петрович, известный своими шутливыми каверами на украинские песни, сделал пародию на сына руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы, занимающего руководящий пост в местном ГУ Пенсионного фонда Украины.
В начале октября 2024 года семью разоблачили на коррупции, а во время обысков правоохранители нашли наличные наличку на 6 миллионов долларов США. Тогда видео, где мужчина лежит на кровати, усыпанной купюрами в $100, стало вирусным. Петрович не обошел вниманием скандал и представил собственную интерпретацию.
В ролике блогер лежит на кровати, а рядом с ним – зеленые купюры в 20 гривен. За три дня видео набрало почти 3 миллиона просмотров и более 138 тысяч лайков. Клавдий перепел известную композицию "Смерека". Ее слова зазвучали так:
В Інтернеті є світлина,
Там на дивані в позі Шрека
З баксами лежить скотина,
В нього мама керівниця МСЕКа.
В ліс Смереку,
Поїдуть в ліс валить Смереку,
От тепер вони два зека,
Син і керівниця МСЕКа.
В ліс Смереку,
поїдуть в ліс валить Смереку.
От тепер вони два зека,
Син і керівниця МСЕКа.
Ранее OBOZ.UA писал о том,чем владеет скандальная "слуга народа" Крупа, которую поймали на коррупции: десятки земельных участков и солнечные электростанции. Все подробности – в нашем материале.
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