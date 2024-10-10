'В позе Шрека лежит скотина': в сети завирусилась песня об руководительнице МСЭК и ее сыне, у которых нашли $6 млн наличными

Популярный TikTok-блогер под ником Клавдий Петрович, известный своими шутливыми каверами на украинские песни, сделал пародию на сына руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы, занимающего руководящий пост в местном ГУ Пенсионного фонда Украины.

Видео дня

В начале октября 2024 года семью разоблачили на коррупции, а во время обысков правоохранители нашли наличные наличку на 6 миллионов долларов США. Тогда видео, где мужчина лежит на кровати, усыпанной купюрами в $100, стало вирусным. Петрович не обошел вниманием скандал и представил собственную интерпретацию.

В ролике блогер лежит на кровати, а рядом с ним – зеленые купюры в 20 гривен. За три дня видео набрало почти 3 миллиона просмотров и более 138 тысяч лайков. Клавдий перепел известную композицию "Смерека". Ее слова зазвучали так:

В Інтернеті є світлина,

Там на дивані в позі Шрека

З баксами лежить скотина,

В нього мама керівниця МСЕКа.

В ліс Смереку,

Поїдуть в ліс валить Смереку,

От тепер вони два зека,

Син і керівниця МСЕКа.

В ліс Смереку,

поїдуть в ліс валить Смереку.

От тепер вони два зека,

Син і керівниця МСЕКа.

Ранее OBOZ.UA писал о том,чем владеет скандальная "слуга народа" Крупа, которую поймали на коррупции: десятки земельных участков и солнечные электростанции. Все подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!