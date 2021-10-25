Топ-15 случаев в семейной жизни, которые раздражают всех. Фото

Совместный быт – повод для многочисленных розыгрышей и шуток. Мужчины дома всегда находят способы развлечься, подкалывая жен, детей и даже животных, и над этим невозможно не посмеяться.

У хозяек также иногда случаются проколы на кухне, которые становятся семейными анекдотами. OBOZREVATEL собрал фото курьезов семейной жизни из соцсетей.

Жена налепила килограмм пельменей по просьбе мужа.

Супруги немного не согласовали дресс-код.

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Жена пришла с работы и увидела, как мужчина с собакой убирают.

Женщина попросила наточить карандаш для губ, а мужчина не поинтересовался, есть ли для этого специальный нож.

Мужчина любит мыться большими брусками мыла, а старые коллекционирует всякий случай.

Жена услышала неистовый смех в другом отделе супермаркета и увидела вот это.

Любимый хотел приготовить вкусный завтрак, но выпечка сгорела.

Девушка пожарила блины прямо на плите.

Мужчина всегда покупает слишком большие вкусняшки для чихуахуа.

Жена выбирает подводку уже несколько минут.

Парень всегда ставит стакан на край стола и бесит свою партнершу.

Любимый небанально поздравил жену с днем рождения.

Мужчина убежден, что розетка заряжает лучше, чем переноска.

Жена приготовила горячий ужин, но оставила вермишель в дуршлаге.

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