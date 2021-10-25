Топ-15 случаев в семейной жизни, которые раздражают всех. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Пользователи соцсетей поделились примерами из собственной жизни

Совместный быт – повод для многочисленных розыгрышей и шуток. Мужчины дома всегда находят способы развлечься, подкалывая жен, детей и даже животных, и над этим невозможно не посмеяться.

У хозяек также иногда случаются проколы на кухне, которые становятся семейными анекдотами. OBOZREVATEL собрал фото курьезов семейной жизни из соцсетей.

Жена налепила килограмм пельменей по просьбе мужа.

Когда муж попросил "побольше" пельменей.

Супруги немного не согласовали дресс-код.

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Пара одевается в разных стилях.

Жена пришла с работы и увидела, как мужчина с собакой убирают.

Мужчина убирает на кухне.

Женщина попросила наточить карандаш для губ, а мужчина не поинтересовался, есть ли для этого специальный нож.

Девушка попросила заточить помаду

Мужчина любит мыться большими брусками мыла, а старые коллекционирует всякий случай.

Любимый коллекционирует мыло.

Жена услышала неистовый смех в другом отделе супермаркета и увидела вот это.

Мужчина развлекался в супермаркете.

Любимый хотел приготовить вкусный завтрак, но выпечка сгорела.

Мужчина хорошенько поджарил круассаны

Девушка пожарила блины прямо на плите.

Жена готовила на плитке.

Мужчина всегда покупает слишком большие вкусняшки для чихуахуа.

Мужчина купил собачке огромную косточку.

Жена выбирает подводку уже несколько минут.

Жена попросила выбрать цвет подводки.

Парень всегда ставит стакан на край стола и бесит свою партнершу.

Мужчина ставит стакан на край стола.

Любимый небанально поздравил жену с днем рождения.

Мужчина исхитрился написать уравнением возраст супруги

Мужчина убежден, что розетка заряжает лучше, чем переноска.

Мужчина отсоединил переноску.

Жена приготовила горячий ужин, но оставила вермишель в дуршлаге.

Жена позаботилась о теплом ужине.

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