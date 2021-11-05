Топ-10 фото интернет-пользователей, у которых день явно не задался

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Приколы
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Топ-провалов пользователей сети

Неудачные дни бывают у каждого, и подбодрить в этой ситуации может напоминание о том, что жизнь – черно-белая. Пользователи сети часто делятся фотографиями своих курьезных провалов: чтобы найти сочувствие, но также и для того, чтобы поднять настроение другим.

OBOZREVATEL собрал самые забавные фото из Reddit, сделанные людьми, день которых не задался. И когда кажется, что все ваши дела идут наперекосяк, можно вспомнить: у множества все обстоит еще хуже (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

10 происшествий, которые вывели из себя интернет-пользователей

  • Сосед автора этой фотографии решил косить газон посреди ночи:

"Как достать соседа" в реальной жизни
Видео дня

  • "Сегодня утром мне пришлось вызволять отца из запертой уборной!"

Навязчивый страх не открыть замок в туалете для этого мужчины стал реальностью

  • Просто консерва, которая упала в раковину и "идеально" застряла в сливе:

И как ее теперь достать?

  • Отец показал, какие эксперименты с микроволновкой проводил его маленький сын:

Ребенок познает мир и терпение родителей

  • "Я просто хотел выпить кофе в 6 утра":

Утро началось не с кофе

  • Женщина не донесла до холодильника огромную упаковку шоколадного молока, купленную для детей:

Бутылка разбилась прямо перед холодильником

  • Кто-то припарковался просто гениально, перекрыв выезд из дома:

Новый герой парковки

  • Когда забыл, что сегодня будут ремонтировать покрытие парковки:

Автокурьез на парковке

  • Только что уронил свой беспроводной наушник:

AirPods отправился прямиком к Пеннивайзу

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