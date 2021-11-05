Топ-10 фото интернет-пользователей, у которых день явно не задался
Неудачные дни бывают у каждого, и подбодрить в этой ситуации может напоминание о том, что жизнь – черно-белая. Пользователи сети часто делятся фотографиями своих курьезных провалов: чтобы найти сочувствие, но также и для того, чтобы поднять настроение другим.
OBOZREVATEL собрал самые забавные фото из Reddit, сделанные людьми, день которых не задался. И когда кажется, что все ваши дела идут наперекосяк, можно вспомнить: у множества все обстоит еще хуже (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).10 происшествий, которые вывели из себя интернет-пользователей
Сосед автора этой фотографии решил косить газон посреди ночи:
"Сегодня утром мне пришлось вызволять отца из запертой уборной!"
Просто консерва, которая упала в раковину и "идеально" застряла в сливе:
Отец показал, какие эксперименты с микроволновкой проводил его маленький сын:
"Я просто хотел выпить кофе в 6 утра":
Женщина не донесла до холодильника огромную упаковку шоколадного молока, купленную для детей:
Кто-то припарковался просто гениально, перекрыв выезд из дома:
Когда забыл, что сегодня будут ремонтировать покрытие парковки:
Только что уронил свой беспроводной наушник:
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