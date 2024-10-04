'Приезжайте в Россию!' Бабушки из 'отрядов Путина' пригрозили P.Diddy и дали руководство американской молодежи. Видео

Российские бабушки из так называемых "отрядов Путина", известные своими видеообращениями к знаменитостям и призывами в поддержку России, записали новое видео. В этот раз представительницы "группировок" не обошли вниманием скандал с американским рэпером P. Diddy, обвиняемым в секс-торговле и рэкете.

Видео дня

Россиянки обратились не только к "сообщникам" скандального артиста, среди которых Beyonce и Jay-Z, а также к вероятным жертвам звезды, в том числе и к певцу Джастину Биберу. Они также призвали американскую молодежь приехать в Россию.

"P. Diddy, ну ты, конечно, черт! Ты подставил всю американскую элиту, – начали свое обращение "неравнодушные" и пригрозили рэперу. – Если не сдашься с повинной... Мы сольем все хакнутые компроматы на тебя. Поэтому Джастин Бибер и все, кто пострадал, оставьте этот прогнивший Запад и приезжайте к нам, в Россию! Здесь молодежь ценят!"

Их коллеги, бабушки из Краснодара, не смолчали и записали ролик на YouTube. Мол, они возмущены происходящим в Америке. "Что ты творишь, P. Diddy? Чем он только не занимался. Хорошо, что его посадили. Но остались его друзья-товарищи", – отметили представительницы пророссийского движения.

В видео также прозвучало неожиданное признание одной из активисток: "Я раньше слушала песни Beyonce, но теперь я пью корвалол от ее творчества". По мнению женщины, следует запретить западных рэперов, которые развращают российскую молодежь. Поэтому россиянки предложили альтернативы среди отечественных исполнителей, которые "не продавали душу дьяволу" – например Лев Лещенко.

Напомним, в США продолжается расследование в отношении рэпера P. Diddy, обвиняемого в торговле людьми и насилии. По имеющимся данным, такие артисты как Jay-Z и Beyonce тоже принимали участие в вечеринках. За последнюю неделю в суд обратилось 120 обвинителей, ставших жертвами Шона Комбса (настоящее имя рэпера). По словам адвоката, самому молодому из них могло быть 9 лет. Подробности – в нашем материале.

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