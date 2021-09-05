Парень в "джинсах-невидимках" "слился" с морем и удивил сеть. Фото оптической иллюзии

В сети показали фото с новой оптической иллюзией. Оно запечатлело одетого в джинсы парня, ноги которого кажутся прозрачными.

Так, глядя на снимок, опубликованный пользователем Reddit под ником DelishMatt, создается впечатление, будто брюки парня сливаются с водой. "Плавание? Плавающий торс? Мои джинсы идеально сочетаются с морем", – говорится в подписи к фото.

Пользователи оценили оптический обман, оставив под публикацией ряд комментариев. "Никто не ценит вареные джинсы", "Ты становишься единым целым с морем. Ты море", "Я где-то читал, что 60% тела человека состоит из воды. Думаю, фото это доказывает", "Это хороший способ немного расслабиться", – пишут они.

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В то же время некоторые отметили, что фото – низкого качества и, возможно, подвергалось обработке: "Только потому, что картинка ужасного качества", "Думаю, переделал", "Похоже, что у него только одна нога, так как именно там изображение рвется", "Это просто фотография низкого качества, из-за которого его джинсы выглядят как вода".

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