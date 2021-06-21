Нажми на play: оптическая иллюзия с пляжным видео "обманула" сеть

В сети показали оптическую иллюзию на фото пляжа и белого паруса, который при первом взгляде напоминает кнопку воспроизведения. "Нажмите play и ждите!", – говорится в подписи к снимку.

Необычное фото опубликовал пользователь развлекательного сервиса Reddit под ником SnoopySuited. Так, на фото можно увидеть оживленный пляж, а по центру снимка – белый треугольник, который сначала может показаться кнопкой воспроизведения.

Однако если присмотреться более внимательно, можно заметить, что это в действительности – парусник.

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Оптический обман не оставил пользователей равнодушными. "Кнопка "Воспроизвести" на Reddit выглядит иначе", "Идеально по центру!", "И все же я все еще нажимал на него, лол", "Мой умный мозг продолжал настаивать", "Серьезно, почему я попался?", "Все еще жду", "Пришлось увеличить масштаб, чтобы понять, что это не кнопка воспроизведения", – пишут они в комментариях.

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