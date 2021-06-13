В небе или океане? Оптическая иллюзия с "летящими" островами озадачила пользователей

В сети показали новое фото с оптической иллюзией, при первом взгляде на которое может показаться, будто тропические острова "парят" над океаном.

Необычный кадр опубликовал пользователь под ником WheatenFang40 на развлекательном портале Reddit. "Тени облаков создают впечатление, будто острова парят", – говорится в подписи к снимку.

Фото с оптической иллюзией озадачило пользователей. "Я был сбит с толку, пытаясь понять, что сбивает с толку в этом изображении", "Кажется, что тени облаков – это тени островов на дне океана, но, очевидно, это не так. Это прилично сбивает с толку", "Это выглядит так, как будто передний остров летит, а тень находится в воде", – пишут они в комментариях под публикацией.

Видео дня

При этом некоторые отметили, что им острова на фото напоминают авокадо: "Архипелаг авокадо", "Вареные яйца из авокадо", "Похоже на ломтики авокадо", "Я вижу только остров авокадо".

Кроме того, часть пользователей предположили, что на фото запечатлены Мальдивы.

Как сообщал OBOZREVATEL, оптическая иллюзия высотой в 28 метров "разрушила" дворец эпохи Ренессанса в Италии. Ее автор – известный французский уличный художник JR.