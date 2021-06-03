15 фото с оптической иллюзией, увидев которые, хочется протереть глаза

Иногда выходят неожиданные фото и совершенно непонятно, что на них изображено на самом деле. Обычные кадры превращаются в нечто невероятное из-за ракурса, впоследствии чего возникает оптическая иллюзия.

OBOZREVATEL собрал снимки, где нет магии и спецэффектов, ведь камера видит картинку иначе, чем человеческий глаз. Пользователи заподозрили авторов фотографий в использовании фотошопа.

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