15 фото с оптической иллюзией, увидев которые, хочется протереть глаза
Иногда выходят неожиданные фото и совершенно непонятно, что на них изображено на самом деле. Обычные кадры превращаются в нечто невероятное из-за ракурса, впоследствии чего возникает оптическая иллюзия.
OBOZREVATEL собрал снимки, где нет магии и спецэффектов, ведь камера видит картинку иначе, чем человеческий глаз. Пользователи заподозрили авторов фотографий в использовании фотошопа.
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Мать чуть не потеряла сознание, когда увидела это фото.
Орел побеждает велосипедную гонку.
Врата ведут в потусторонний мир, куда заглянул любознательный пес.
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Родители с сыном посетили музей.
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Сначала хозяева подумали, что в доме треснула стена.
Газеты в этом киоске продаются значительно быстрее.
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