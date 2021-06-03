15 фото с оптической иллюзией, увидев которые, хочется протереть глаза

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
6,2 т.
Фотографы подобрали удачный ракурс

Иногда выходят неожиданные фото и совершенно непонятно, что на них изображено на самом деле. Обычные кадры превращаются в нечто невероятное из-за ракурса, впоследствии чего возникает оптическая иллюзия.

OBOZREVATEL собрал снимки, где нет магии и спецэффектов, ведь камера видит картинку иначе, чем человеческий глаз. Пользователи заподозрили авторов фотографий в использовании фотошопа.

Девушки демонстрируют акробатические трюки.

Тела смешались между собой.
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Хозяин удивился, когда увидел любимца.

Собачка просто лакомится косточкой.

Мать чуть не потеряла сознание, когда увидела это фото.

Все решает ракурс.

Орел побеждает велосипедную гонку.

Велосипедист надел шлем с рисунком.

Врата ведут в потусторонний мир, куда заглянул любознательный пес.

У собачки слишком длинная шея.

Хозяева планируют звонить экзорцисту.

У кота светятся глаза

Родители с сыном посетили музей.

Сначала картина кажется жуткой.

Мужчина надел удачный свитер.

Мужчина хочет не выделяться из толпы.

Ребята хотели поиграть в футбол, но не нашли настоящий мяч.

Футбольный мяч с сюрпризом.

Сначала можно подумать, что машина черно-белого цвета.

Зеркало создает оптическую иллюзию.

Столичный вокзал с высоты птичьего полета напомнил огромный город с небоскребами.

Поезда напоминают небоскребы.

Кажется, кто-то присыпал травой обезьяну.

Гора травы напоминает огромную гориллу

Обычно дети долго ищут собаку в доме.

Пес сливается с подушкой.

Сначала хозяева подумали, что в доме треснула стена.

Змея замаскировалась на стене дома.

Газеты в этом киоске продаются значительно быстрее.

Продавцы сложили газеты в стопку и вышла оптическая иллюзия.

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