15 оптических иллюзий, которые сломали мозг пользователям сети. Фото

Поговорка "не верю своим глазам" появилась не просто так, поскольку зрение является одним из самых достоверных органов чувств. Поэтому как только люди что-то видят – сразу в это верят. Но иногда зрение можно обмануть.

В сети часто публикуют фото обманов зрения в реальной жизни. OBOZREVATEL собрал интересные фотоиллюзии, которые озадачили интернет-пользователей.

Здание как будто растворилось в воздухе из-за отражения неба в окнах.

Иней на крыше авто выглядит будто снимок Земли из космоса.

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Поле хлопчатника и комбайн напоминают толпу зрителей перед сценой.

Дорога в рай, наверное, выглядит именно так. Но на самом деле, так отразились облака в озерной воде.

Вид из палатки похож на отфотошопленную картинку.

Сосульку, свисающую с окна, можно перепутать с торнадо.

Забавный пес подпрыгнул, а его владелец успел зафиксировать его повисшую голову и хвост в воздухе.

Эта черная дыра в одеяле – обычный пушистый кот.

На небе как будто кто-то включил люстру, но на самом деле это так свет отражается в окне.

На этом фото целых трое футболистов.

Из-за эффекта фата-моргана, кажется, что корабли "плавают" по воздуху. На самом деле корабли находятся за горизонтом и "отзеркаливаются" в том месте, где из-за разницы температур образуется несколько чередующихся слоев воздуха разной плотности.

Благодаря удачному ракурсу на фото мужчина возле мангала в буквальном смысле оказался "в огне".

Окрас шерсти быка слился с полем, из-за чего на его теле появились "пустые" дыры.

Треугольное здание с определенного ракурса напоминает игрушечный макет.

Эта речная дамба под мостом выглядит просто устрашающе.

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