7 платьев с оптической иллюзией: звезды удивили экстравагантными нарядами

Оптическая иллюзия обычно ассоциируется с вирусными картинками из соцсетей, но некоторые из знаменитостей тоже умеют привлекать внимание, создавая эпатажные образы с помощью ярких принтов. Платья подчеркивают изгибы фигуры и сбивают с толку поклонников.

OBOZREVATEL собрал фото звезд, которые поразили публику экстраординарными нарядами. Некоторые дизайнерские иллюзии вызвали шквал критики в соцсетях.

Голливудская актриса Кира Найтли была похожа на куклу в бело-черном наряде, который она надела на Неделю высокой моды. Стройная красавица шокировала своей чрезвычайно тонкой талией.

Певица Джой Вилла пришла на церемонию вручения премии Грэмми в костюме гламурного скелета со шлейфом. Однако поклонники не оценили эпатажный образ звезды, которая обнажила почти все части тела.

Соланж Ноулз на красную дорожку надела ярко-желтое плиссированное платье и добавила латексные гольфы. Экстравагантный дизайнерский образ напоминает одуванчик.

Кара Делевинь на премьере сериала "Карнивал Роу" появилась в красочном будто разрисованном платье. В киноленте актриса играет роль волшебницы, поэтому решила выбрать наряд, который похож на костюм феи.

Дизайнеры часто используют оптическую иллюзию, чтобы скрыть недостатки фигуры. Актриса Ариэль Уинтер выбрала неудачное платье с камнями, которое скрыло ее пышное декольте, но сделало широкими бедра и плечи.

Американская певица Z La La славится своими эпатажными головными уборами. На этот раз ее образ подчеркнуло откровенное платье, которое напомнило фанатам огромных пауков.

Мэгги Джилленхол надела на красную дорожку платье, которое потом жестоко раскритиковали. Наряд макси длины с цветочным узором тусклого желтого цвета напомнил поклонникам траурный принт, который еще и добавил актрисе возраста.

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