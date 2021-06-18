10+ оптических иллюзий, которые заставят проверить зрение

Ракурс и перспектива способны обмануть человеческое зрение. В сети часто публикуют фотографии, которые вызывают много вопросов, ведь сначала не понятно, что изображено на самом деле.

OBOZREVATEL собрал забавные фото, где случайно получились оптические иллюзии. В кадре оказались различные предметы, животные и люди.

Хозяин решил согреть собаку.

Фото сделано на борту самолета, где острова будто летают над океаном.

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Птицы подошли слишком близко к камере.

Чашка стоит ближе к объективу, а по размерам выглядит будто целый океан.

Девушка сфотографировалась в пляжном наряде.

Двое оленей стояли рядом.

Пользователи не могут догадаться, как сделали этот кадр.

Пес помогает играть в баскетбол.

Жираф попал в кадр в странной позе.

Пес сидит на крыльце рядом с девушкой.

Ножка от кресла похожа на каблук.

Девушка лежит рядом с собачкой.

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