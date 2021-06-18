10+ оптических иллюзий, которые заставят проверить зрение
Ракурс и перспектива способны обмануть человеческое зрение. В сети часто публикуют фотографии, которые вызывают много вопросов, ведь сначала не понятно, что изображено на самом деле.
OBOZREVATEL собрал забавные фото, где случайно получились оптические иллюзии. В кадре оказались различные предметы, животные и люди.
Хозяин решил согреть собаку.
Фото сделано на борту самолета, где острова будто летают над океаном.
Птицы подошли слишком близко к камере.
Чашка стоит ближе к объективу, а по размерам выглядит будто целый океан.
Девушка сфотографировалась в пляжном наряде.
Двое оленей стояли рядом.
Пользователи не могут догадаться, как сделали этот кадр.
Пес помогает играть в баскетбол.
Жираф попал в кадр в странной позе.
Пес сидит на крыльце рядом с девушкой.
Ножка от кресла похожа на каблук.
Девушка лежит рядом с собачкой.
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