10+ оптических иллюзий, которые заставят проверить зрение

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
1,0 т.
Животные часто попадают в объектив фотографов в забавной позе

Ракурс и перспектива способны обмануть человеческое зрение. В сети часто публикуют фотографии, которые вызывают много вопросов, ведь сначала не понятно, что изображено на самом деле.

OBOZREVATEL собрал забавные фото, где случайно получились оптические иллюзии. В кадре оказались различные предметы, животные и люди.

Хозяин решил согреть собаку.

Собачке стало холодно.

Фото сделано на борту самолета, где острова будто летают над океаном.

Видео дня
Острова витают в воздухе.

Птицы подошли слишком близко к камере.

Голуби гигантских размеров.

Чашка стоит ближе к объективу, а по размерам выглядит будто целый океан.

Огромная чашка на фоне океана.

Девушка сфотографировалась в пляжном наряде.

Девушка надела образ, который слился с пейзажем.

Двое оленей стояли рядом.

Одна голова, но восемь ног.

Пользователи не могут догадаться, как сделали этот кадр.

Очень миниатюрная девушка на фото

Пес помогает играть в баскетбол.

Пес подсадил хозяина.

Жираф попал в кадр в странной позе.

Жираф повернул голову на 180 градусов.

Пес сидит на крыльце рядом с девушкой.

Пес выглядывает из двери.

Ножка от кресла похожа на каблук.

Мужчина надел сапоги на каблуках.

Девушка лежит рядом с собачкой.

Пес надел рубашку и джинсы.

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