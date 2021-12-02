12 самых смешных скульптур со всего мира, удивившие сеть. Фото

Многие люди не понимают современное творчество. В частности, в сеть нередко попадают скульптуры новых скульпторов: некоторые насмехаются над ними, а кто-то считает непревзойденным памятником культуры.

При этом в большинстве пользователи соцсетей критикуют неумелых художников. OBOZREVATEL собрал фото сооружений, которые, как ни старайся, трудно назвать "произведениями искусства".

В зоопарке столицы Тайваня – Тайбэй, установили скульптуры бегемотов. Животные словно плавают по тротуару. Памятник покорил сердца фотографов.

Видео дня

В румынском городе Тимиошара установили чудаковатого бронзового супермена, который спасает девушку. Работу выдающегося скульптора считают неудачной и жители, и туристы.

В городе Нашвилл установили памятник Нейтану Форресту. Но лицо полководца получилось искаженным. Граждане США даже подписывали петицию, чтобы снести эту постройку.

В казахстанской столице Алма-Ата установили памятник группе "The Beatles". Правда, туристы и горожане подчеркивают, что бронзовые сооружения совсем не похожи на всемирно известных исполнителей.

Недалеко от города Севница в Словении установили деревянную статую бывшей первой леди США Мелании Трамп. Это ее родной город. Местные скульпторы смастерили Трамп в голубом платье, в котором она была на инаугурации мужа. Памятник в жанре наивного искусства стал поводом для шуток в сети.

В аэропорту на острове Мадейра, который назван в честь Криштиану Роналду, установили бронзовый бюст футболиста. Копия спортсмена сильно отличается от его реального лица. Забавно, что Роналду присутствовал на торжественной церемонии.

Статуя в Роттердаме в Нидерландах вызвала много споров из-за формы елки, которую держал Санта Клаус. Рождественский атрибут вызвал у пользователей соцсетей чересчур откровенные ассоциации.

Гостей города Турка в Финляндии встречает скульптура Свиноутки. Чудаковатый памятник расположен возле университета.

В городе Де-Мойн в США есть парк скульптур, где расположены жуткие и в то же время забавные сооружения.

Статую ладони с человеческим лицом в городе Крайстчерч в Новой Зеландии установил местный художник. Пятиметровая скульптура смутила жителей.

Жуткую Снегурочку поставили у вокзала российского города Барнаул. Праздничная скульптура не только не радует глаз прохожих, но и отпугивает своим суровым видом.

В Бельгии в городе Ауденарде установили жуткий памятник лошади с человеческим лицом.

Ранее OBOZREVATEL показывал: