12 примеров дизайна интерьера, который засмеяли пользователи сети. Фото

Часто стремление сделать дизайн как можно дороже заканчивается полным крахом. Строители, которые считают себя профессионалами, допускают настолько позорные ошибки, что у заказчиков волосы встают дыбом.

Пользователи соцсетей поделились фейлами "профессионального" ремонта в своих домах. OBOZREVATEL собрал фото примеров такого дизайна.

При взгляде на эту кухню складывается впечатление, что белую мебель просто еще не успели разрисовать.

Видео дня

А этот дизайн коридора в отеле выедает глаза и давит на мозг.

В этом туалете девушки долго не прихорашиваются, поскольку в этом фигурном зеркале просто ничего не видно.

Строители не только отказались вешать люстру по центру комнаты, но и закрепили ее криво.

В студенческой библиотеке одна полка с книгами заблокирована, поскольку посреди зала расположена огромная колонна.

Строители решили креативно оформить трубу в виде березы.

Зеркало решили разделить на две части.

В этом туалете приходится вставать с унитаза и идти за туалетной бумагой.

Если включить напор немного больше – вода затопит всю кухню.

Строители так повешали шкафы, что несколько полок оказались заблокированными.

В этом мужском туалете невозможно расслабиться, поскольку дверь может открыться в самый неподходящий момент.

Хозяин этой квартиры возомнил себя королем, купающимся в золоте.

Ранее OBOZREVATEL показывал:

13 безумных и смешных идей дизайна, которые только могли придумать люди. Художники идут на любые эксперименты, чтобы запомниться и стать популярными.