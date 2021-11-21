12 примеров дизайна интерьера, который засмеяли пользователи сети. Фото
Часто стремление сделать дизайн как можно дороже заканчивается полным крахом. Строители, которые считают себя профессионалами, допускают настолько позорные ошибки, что у заказчиков волосы встают дыбом.
Пользователи соцсетей поделились фейлами "профессионального" ремонта в своих домах. OBOZREVATEL собрал фото примеров такого дизайна.
При взгляде на эту кухню складывается впечатление, что белую мебель просто еще не успели разрисовать.
А этот дизайн коридора в отеле выедает глаза и давит на мозг.
В этом туалете девушки долго не прихорашиваются, поскольку в этом фигурном зеркале просто ничего не видно.
Строители не только отказались вешать люстру по центру комнаты, но и закрепили ее криво.
В студенческой библиотеке одна полка с книгами заблокирована, поскольку посреди зала расположена огромная колонна.
Строители решили креативно оформить трубу в виде березы.
Зеркало решили разделить на две части.
В этом туалете приходится вставать с унитаза и идти за туалетной бумагой.
Если включить напор немного больше – вода затопит всю кухню.
Строители так повешали шкафы, что несколько полок оказались заблокированными.
В этом мужском туалете невозможно расслабиться, поскольку дверь может открыться в самый неподходящий момент.
Хозяин этой квартиры возомнил себя королем, купающимся в золоте.
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