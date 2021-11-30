10 привычных вещей до и после длительного пользования. Фото, в которые трудно поверить

Дарья Дурова
Приколы
3 минуты
1,5 т.
Топ фото, показывающих, как меняются вещи со временем

Многие люди очень бережно относятся ко своим вещам, а некоторые – занашивают их до дыр в буквальном смысле. В сети в последнее время все чаще показывают, как время и частое использование сказывается на, казалось бы, обычных предметах.

OBOZREVATEL собрал самые показательные фото, которые доказывают: отдельные вещи могут служить своим владельцам годами или же проходить через нелегкие "испытания". Снимки были обнародованы на американском развлекательном портале Reddit и удивили интернет-пользователей (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте страницу до конца).

  • Щетка, которой год интенсивно чистили духовки, и такая же, но новая:

До и после использования щетки в течение года
Видео дня

  • "Я купила себе две подушки на прошлое Рождество. Одна из них лежала в шкафу, другая использовалась ежедневно":

Новая подушка и после года использования

  • Маркер заметно изменился всего за неделю учебы:

Маркер для выделения текста

  • "Я наконец-то купил новые рабочие ботинки":

Изношенный ботинок и новый

  • Первая кепка была куплена в 1990-м. Вторая – в 2021 году:

Белая кепка пожелтела от времени

  • Это две стопки 500 долларов однодолларовыми купюрами. Первая была в обороте, вторая – нет.

Как выглядят новые деньги и те, которые были в обороте

  • "Я пожарник и получил на работе новую каску":

Новая каска пожарника и после опасной работы

  • "Мы с братом в детстве получили одинаковые игрушки, но он своей играл очень часто. Мой мишка справа":

Как выглядит мягкая игрушка, с которой часто играли

  • Болты и гайки на одном и том же ограждении выглядят по-разному. В месте, где постоянно бьют волны, железо стало острым:

Как вода изменила металл

  • Купил новую обувь спустя три года. Их цвет изначально был одинаковый:

Старая и новая обувь

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборки о:

курьезыфотографиикурьезприкол