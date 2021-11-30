10 привычных вещей до и после длительного пользования. Фото, в которые трудно поверить
Многие люди очень бережно относятся ко своим вещам, а некоторые – занашивают их до дыр в буквальном смысле. В сети в последнее время все чаще показывают, как время и частое использование сказывается на, казалось бы, обычных предметах.
OBOZREVATEL собрал самые показательные фото, которые доказывают: отдельные вещи могут служить своим владельцам годами или же проходить через нелегкие "испытания". Снимки были обнародованы на американском развлекательном портале Reddit и удивили интернет-пользователей (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте страницу до конца).
Щетка, которой год интенсивно чистили духовки, и такая же, но новая:
"Я купила себе две подушки на прошлое Рождество. Одна из них лежала в шкафу, другая использовалась ежедневно":
Маркер заметно изменился всего за неделю учебы:
"Я наконец-то купил новые рабочие ботинки":
Первая кепка была куплена в 1990-м. Вторая – в 2021 году:
Это две стопки 500 долларов однодолларовыми купюрами. Первая была в обороте, вторая – нет.
"Я пожарник и получил на работе новую каску":
"Мы с братом в детстве получили одинаковые игрушки, но он своей играл очень часто. Мой мишка справа":
Болты и гайки на одном и том же ограждении выглядят по-разному. В месте, где постоянно бьют волны, железо стало острым:
Купил новую обувь спустя три года. Их цвет изначально был одинаковый:
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