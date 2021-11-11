Топ курьезов на свадьбах, которые запомнятся молодоженам на всю жизнь. Смешные фото
Свадьбу называют одним из самых ответственных событий в жизни, а к этому торжеству тщательно готовятся. Однако многие праздники все равно проходят с курьезами, что, впрочем, не делает их хуже.
OBOZREVATEL собрал фото самых забавных случаев на свадьбах, которыми поделились пользователи соцсетей. Они доказывают: неожиданные ситуации могут стать изюминкой этого важного мероприятия, если к ним ставиться с юмором (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).Топ смешных случаев на свадьбах
Жених случайно растопил украшение торта со своей невестой:
Когда посреди празднования возникает пожар, на свадьбу обязательно появятся нежданные гости:
У этого жениха произошел небольшой инцидент в фотокабинке, но он не растерялся:
Все могло бы быть идеально, но жених и невеста случайно перепутали свои места:
"Наша племянница была не в восторге от нашего первого поцелуя":
Свадебный автомобиль заблокировали из-за неправильной парковки:
Пес решил полакомится свадебным тортом перед самим торжеством:
Жених не заметил, что с его костюма в магазине не сняли датчик безопасности:
Ранее наше издание публиковало подборку пяти милых собачек из TikTok, которые развеселили молодоженов и их гостей на свадьбах, а после – и пользователей сети.
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