Топ курьезов на свадьбах, которые запомнятся молодоженам на всю жизнь. Смешные фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Приколы
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Свадебные курьезы

Свадьбу называют одним из самых ответственных событий в жизни, а к этому торжеству тщательно готовятся. Однако многие праздники все равно проходят с курьезами, что, впрочем, не делает их хуже.

OBOZREVATEL собрал фото самых забавных случаев на свадьбах, которыми поделились пользователи соцсетей. Они доказывают: неожиданные ситуации могут стать изюминкой этого важного мероприятия, если к ним ставиться с юмором (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

Топ смешных случаев на свадьбах

  • Жених случайно растопил украшение торта со своей невестой:

Свадебный торт точно нельзя оставлять в таком виде
Видео дня

  • Когда посреди празднования возникает пожар, на свадьбу обязательно появятся нежданные гости:

На свадьбе произошел пожар

  • У этого жениха произошел небольшой инцидент в фотокабинке, но он не растерялся:

Жених упал на фотосессии и облился шампанским

  • Все могло бы быть идеально, но жених и невеста случайно перепутали свои места:

Молодожены сели не на свои места

  • "Наша племянница была не в восторге от нашего первого поцелуя":

Реакция ребенка на поцелуй

  • Свадебный автомобиль заблокировали из-за неправильной парковки:

Молодоженам придется вызывать такси

  • Пес решил полакомится свадебным тортом перед самим торжеством:

Собака погрызл торт

  • Жених не заметил, что с его костюма в магазине не сняли датчик безопасности:

Свадебный костюм точно новый

Ранее наше издание публиковало подборку пяти милых собачек из TikTok, которые развеселили молодоженов и их гостей на свадьбах, а после – и пользователей сети.

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