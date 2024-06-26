'Я могла умереть'. Селин Дион показала, как выглядит приступ неизлечимой болезни

Известная канадская певица Селин Дион, борющаяся с неизлечимой болезнью – "синдромом жесткого человека", показала болезненные кадры. На них мы видим страдания артистки, которые она переносит, проходя неприятные процедуры.

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56-летняя звезда недавно анонсировала выход документального фильма о своей жизни, который называется "Я: Селин Дион". В нем она рассказывает, в частности, и о своем состоянии. Знаменитость уже 17 лет испытывает болезненные симптомы, мешающие продолжать музыкальную карьеру.

В этой сцене показано, как Дион проходит сеанс физиотерапии вскоре после записи новой песни. Селин пыталась дышать, в то время как медицинские работники делали все возможное, чтобы облегчить болезненные мышечные спазмы, пишет BoredPanda.

Исполнительнице пришлось пережить немало неприятных процедур. Боль особенно ощутима во время приступов синдрома. "Я не хочу драматизировать, но я могла умереть. Я принимала опасные дозы лекарства, чтобы иметь возможность ходить. Я должна была научиться глотать. Мне понадобились разные препараты для того, чтобы организм мог нормально функционировать. Одна таблетка, еще две, еще пять... Слишком много таблеток, но шоу должно продолжаться", – рассказала певица. Она также призналась, что долгое время пыталась делать вид, будто все хорошо, чтобы не беспокоить окружающих.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как неизлечимо больная Селин Дион рассказала о жизни после диагноза и помощи 13-летних сыновей: умерший муж подает "знаки".

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