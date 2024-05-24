Селин Дион призналась, что чуть не умерла от 'синдрома жесткого человека'. Что это такое и почему ее фанаты плакали

Известная канадская певица Селин Дион приоткрыла занавес за кулисы своей жизни – артистка ведет борьбу с неизлечимой болезнью, поражающей одного человека на миллион. Артистка рассказала о синдроме жестокого человека (SPS) в будущем фильме "Я: Селин Дион".

В первом трейлере фильма, опубликованном 23 мая, Дион сидит в кресле, глядя в камеру и говорит: "У меня диагностировали очень редкое неврологическое расстройство. И я не решилась ничего сказать раньше. Но сейчас я готовf".

Реакция фанатов и слезы певицы

Поклонники Селин Дион остались в шоке после трейлера. В трогательном клипе 56-летняя музыкальная легенда заплакала, признав, что диагноз оказал влияние на ее способность выступать, пишет Daily Mail. В X, ранее известном как Twitter, многие пользователи поделились своими мыслями.

Один из них написал: "Это видео разбило меня в клочья. Какая отличная и сильная женщина". Другой отметил: "Я в полном шоке, она не заслуживает этого", а третья особа призналась: "Селин Дион заставила меня плакать, хотя ее документальный фильм еще даже не вышел".

В одной из шокирующих сцен трейлера раздается вызов 911 на фоне Лас-Вегаса, где Селин выступала летом 2019 года. Пока неизвестно, когда и почему поступил звонок в службу, но, вероятно, это произошло из-за борьбы исполнительницы с синдромом жесткого человека.

О чем будет рассказываться в "Я: Селин Дион"

Трейлер продолжается монтажом фрагментов, изображающих выступления звезды во время туров и пение в звукозаписывающей студии. Знаменитость отмечает, что запись звучит отлично, однако на сцене все меняется. В перерывах между физиотерапией, она говорит: "Я каждый день тяжело работаю".

Что известно о болезни звезды

В декабре 2022 года Дион поставил диагноз SPS – это редкое и неизлечимое аутоиммунное неврологическое заболевание, обычно вызывающее ригидность мышц туловища человека. По данным клиники Кливленда, со временем у больных могут развиться спазмы в ногах и других мышцах.

Селин Дион отмечала: болезнь повлияла на ее голосовые связи, что обычно отразилось на выступлениях звезды. В 2023 году певица отменила все концерты, которые являлись частью мирового турне.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как тяжелобольная Селин Дион появилась на обложке Vogue в мягком "платье-облачке" и без бюстгальтера.

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