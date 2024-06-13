Умерший муж подает 'знаки': неизлечимо больная Селин Дион рассказала о жизни после диагноза и помощи 13-летних сыновей

Канадская певица Селин Дион, которая борется с неизлечимой болезнью – "синдромом жестокого человека" – рассказала, как 13-летние сыновья беспокоятся о маме и чем ей помогает уже покойный муж Рене Анжелил. Несмотря на то, что он умер в 2016 году от рака, артистка все еще чувствует себя замужней и не одинокой.

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Ей помогают три сына от умершего менеджера и любимого – 23-летний Рене-Шарль и 13-летние близнецы Нельсон и Эдди. Об этом звезда рассказала People.

Младшие сыновья певицы еще помнят папу, а в их доме сохранилось много фото Рене-старшего.

"Я все еще замужем за Рене. Он по-прежнему мой муж. Когда нам приходится ездить на процедуры к моим врачам, я всегда беру с собой его фотографии. И у нас в доме, конечно, повсюду фотографии", – призналась артистка .

По словам Селин Дион, последние два года она часто получает "знаки" от покойного мужа. Знаменитость чувствует его поддержку и учит заботиться о себе маленьких сыновей.

"Мы начали говорить с ними о том, что происходит. Они видели кризис – мы объясняли его, разыгрывали шаг за шагом. Они могут помочь мне, даже если я не общаюсь вербально, потому что не могу произнести ни звука. У нас в доме есть тревожные кнопки, и они знают, как поставить меня на место", – поделилась звезда.

Селин Дион с врачами каждые три месяца учит детей правильно оказать помощь матери в моменты, когда она не может пошевелиться и попросить об этом.

"Идея рассказать и показать им нужна не для того, чтобы напугать их. Они должны знать, что мне может понадобиться помощь. Они так прекрасны, потому что каждый вечер приходят на 15 минут и говорят: "Прошло немного больше времени, чем обычно, когда ты убираешь перед сном. Мы просто хотим убедиться, что с тобой все хорошо". Теперь это наша жизнь. Мы заботимся друг о друге", – сказала звезда.

Врачи диагностировали Селин Дион тяжелое неврологическое заболевание в декабре прошлого года. Артистка очень редко появляется на публике. Она отменила свой большой тур и редко показывается в соцсетях. Все подробности – в материале.

Как писал OBOZ.UA, о бототьбе звезды с недугом она рассказала в фильме "Я: Селин Дион". Трейлер довел зрителей до слез.

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