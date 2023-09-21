'Вы с Ани Лорак молодчинки!' Украинцы похвалили Maruv за '3 миллиона для ВСУ' и уже ждут новые донаты

Известная певица родом из Украины Maruv (настоящее имя – Анна Корсун), которая после полномасштабного вторжения заняла молчаливую позицию, дабы сохранить возможность зарабатывать кровавые рубли, стала героиней новых фейков о "помощи" ВСУ. Блогер и активист Сергей Стерненко в шутку поинтересовался у предательницы, не подкинет ли она денег на дроны для украинских защитников. Ранее он уже шутил так с Ани Лорак, которую едва не прогнали из России за придуманную "поддержку" украинской армии.

Z-патриоты всерьез поверили в отфотошопленные фотографии с дронами от Ани Лорак, на которые артистка в реальности конечно же не донатила. Звезду в России обвинили в предательстве и рвались сорвать ее концерты. Теперь Стерненко решил провернуть подобную историю и с Maruv, о чем рассказал в своем Telegram-канале.

"На дроны денег закинешь?" – написал активист под недавним видео исполнительницы-запроданки из Павлограда, Днепропетровская область.

Видео дня

Maruv в ответ на это заблокировала Стерненко, о чем блогер вскоре написал: "Так, Анна Корсун на дроны скидываться не хочет, в отличие от Каролины. Значит, купим ей отдельный дрон".

Впрочем, украинские интернет-пользователи устроили на странице предательницы в соцсетях целый флешмоб. Они усыпали комментарии под ее постами вопросами: "Так ты на дроны закинешь или нет?"

Некоторые интернет-пользователи пошли дальше и решили разогнать фейк о том, что Maruv уже задонатила на дроны, за что "искренне" благодарили артистку. Есть вероятность, что путинисты поверят и в этот прикол, обвинив украинку в "спонсировании ВСУ" и желании сидеть на двух стульях. Впрочем, во втором случае они окажутся правы.

Так, один из комментаторов написал под постом певицы в Facebook: "Спасибо, что хоть и под общественным давлением, но приняла правильную сторону. Твои первые осторожные донаты довольно щедрые – 3 млн грн в фонд "Повернись Живим" – это что-то. Вы с Аны Лорак – молодчинки! Слава Украине!"

Другие комментаторы также оставили: "Спасибо за дроны для ВСУ! Они уже работают", "Правильно, Маруха, не признавайся, что донатишь на ВСУ из путинской ширинки. Конспирология!"

Последнее время Maruv, которая незадолго до полномасштабного вторжения выпустила трек с путинистом Филиппом Киркоровым, крайне редко напоминает о себе в соцсетях, однако недавно она активизировалась и начала выставлять откровенные фото. Это архивные кадры, сделанные во время съемок клипа на песню Sad Song.

И если одни украинцы с юмором благодарят молчунью за "донаты", то другие на ее предательскую позицию реагируют крайне резко, ведь не понимают, как украинка может настолько цинично игнорировать геноцид собственного народа.

"Запроданка", "Твоя страна не простит тебе молчания", "Не позорь наш народ, который гибнет каждый час", – пишут украинские пользователи сети.

Точно неизвестно, где сейчас находится артистка. В соцсетях геолокацией указана Великобритания, однако ранее сообщалось, что после 24 февраля она с мужем и новорожденным ребенком уехала в Турцию, по другим данным – в ОАЭ.

А в июле этого года украинка неожиданно решила вернуться в шоу-бизнес, однако сделала это уже под новым псевдонимом – Sharlotta Ututu. Интернет-пользователи "уничтожили" ее язвительными комментариями.

Напомним, фейк о "донатах" Ани Лорак впервые появился весной 2023 года. Украинские медийщики и неравнодушные пользователи сети убедили россиян в том, что артистка тайно поддерживает ВСУ, после чего у нее начались проблемы.

Например, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинял украинку в неоднозначной позиции и потребовал уволить ее с телевидения. Из-за гневных вбросов россиян под угрозой срыва был большой сольный концерт исполнительницы в Москве по случаю ее юбилея.

Как писал OBOZREVATEL, вскоре путинист неожиданно "отбелил" репутацию Ани Лорак и пожалел ее, назвав "жертвой". Подробнее – в нашем материале.

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