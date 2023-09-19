'Ани Лорак душой с Россией!' Пропагандисты неожиданно вступились за украинку и назвали ее 'жертвой политического режима'

В России после месяцев травли украинской певицы-предательницы Ани Лорак так называемые проверки артистки на причастность к финансированию ВСУ. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, ранее в первых рядах травивший исполнительницу, неожиданно "отбелил" ее репутацию и пожалел, назвав "жертвой".

По его словам, запроданка "душой с Россией", хотя сама звезда годами уверяла, что "вне политики". Соответствующее сообщение появилось на канале Бородина в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пропагандист заявил, что направил обращение в прокуратуру, где украинку проверили и ответили, что она "чиста" перед российскими законами, а следовательно никак не поддерживает родную страну.

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"В связи с этим мы больше не будем просить проверять ее, поскольку все волнующие нас вопросы сняты. Каролина Куек чиста перед законом, поэтому предлагаю Лорак больше не мучить громкими заголовками в СМИ. Она просто стала жертвой политического режима Украины, который специально создал ей образ якобы предательницы России", – выдал Бородин.

После месяцев откровенных фейков и шуток в сторону певицы от украинцев пропагандисты наконец пришли к выводу, что предательница не донатила украинским военным.

"Надеюсь, Лорак действительно душой с Россией и точно не в политике. В дальнейшем мы тоже будем внимательны к вбросам. Лорак просто попала в информационный всплеск, который мы решили попросить проверить. Считаю, что оснований для отмены концертов в России нет", – резюмировал пропагандист.

Всего несколькими неделями ранее он обвинял украинку в неоднозначной позиции и потребовал уволить ее с телевидения. Из-за гневных вбросов россиян под угрозой срыва был большой сольный концерт исполнительницы в Москве по случаю ее юбилея.

Как писал OBOZREVATEL, фейк о "донатах" Ани Лорак впервые появился весной 2023 года. Украинские медийщики и неравнодушные пользователи сети убедили россиян в том, что артистка тайно поддерживает ВСУ, после чего у нее начались проблемы.

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