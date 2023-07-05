'Сиди в болоте, которое ты выбрала': изменщицу Maruv 'уничтожили' в сети после смены псевдонима. Фото

Украинская певица-молчунья Maruv (настоящее имя – Анна Корсун) в разгар войны в родной стране решила вернуться в шоу-бизнес. Она выпустила новую композицию, а также показала отрывок клипа, в котором кардинально сменила образ. Исполнительница поработала не только над своим имиджем, но и псевдонимом. Видимо, она не хочет вспоминать о прошлом, потому избавилась от старого никнейма.

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В Instagram Корсун рассказала, как создавался ее новый трек. Теперь же все композиции изменщица планирует выпускать под псевдонимом Sharlotta Ututu. В комментариях под публикацией пользователи сети не только высмеяли невразумительный псевдоним, но и отметили, что теперь она не нужнf ни в Украине, ни в России, ни, тем более, в Европе (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Эту песню я написала в 2019 году, я меняла мелодию дважды. Я перезаписывала вокал 4 раза и до сих пор до конца не удовлетворена результатом. Не могу дождаться, чтобы поделиться работой с вами", – отметила предательница.

Возмущенные подписчики подчеркнули – Анна переобулась и стремится работать на европейский рынок, но до такого уровня ей очень далеко. Ее называют перекати-полем без четкой позиции и родины.

"Предательница и ничтожество", "Предательница переобулась. Что, уже рубли не подходят? Сидела бы в России и не вылазила, меньше бы стыда было", "Успехов в провале карьеры", "Лучше не Утютю, а просто Тютю – и все будет ясно", "Кремлевская подстилка", "Кому нужен твой шлак?", "Сиди в болоте, которое ты выбрала", "Проснулась? Деньги надо зарабатывать? Вали нафиг", "Лучше бы поехала в парашу и тихо жила бы там", – разнесли фолловеры Maruv.

К слову, Корсун не раскрывает места своего жительства. В июле 2022 года она родила первенца, но никто также не знает его пол и имя. В личном блоге девушка предпочитает не отвечать на комментарии и не общаться с поклонниками.

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