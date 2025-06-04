Во время суда над P. Diddy выгнали женщину, которая едва не сорвала заседание: ее выходка шокировала всех

Во вторник, 3 июня, женщина едва не сорвала очередное заседание по делу обвиняемого в сексуальном насилии и торговле людьми рэпера P. Diddy (Шона Комбса), которое проходило в федеральном суде Манхэттена, США. Она неожиданно начала выкрикивать нецензурные слова в сторону скандального музыкального магната, поэтому судья Арун Субраманян приказал вывести ее из помещения.

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Как сообщает People, такое поведение женщины вызвало шок у всех присутствующих на слушании дела. Однако сам Комбс сохранял спокойствие и никак не реагировал на выходку.

"Эти ублюдки смеются над тобой", – закричала она на рэпера, – "Ты смеешься над наследием чернокожих людей. Вытаскивай свой пистолет, ниндзя, рискни".

Такая деятельность женщины несколько задержала процесс заседания, однако, когда ее вывели из зала суда, он был продолжен. Стоит отметить, что P. Diddy до сих пор не признает себя виновным ни в одном преступлении.

Напомним, что Шона Комбса арестовали 16 сентября 2024 года в отеле Park Hyatt на фоне большого количества исков о сексуальном насилии с его стороны. В ходе расследования стало всплыло много возмутительных деталей "белых вечеринок", организатором которых был P. Diddy. По словам очевидца, благодаря специальному дресс-коду на гуляниях четко отграничивались богачи от "специально приглашенных" молодых девушек. Первые были одеты в дорогие белые вещи, вторые – только купальники. Девушки спокойно ходили по территории, где проходило мероприятие, пока их не приглашали на "частный отдых" богачи. Кстати, история этих вечеринок началась во времена, когда P. Diddy встречался с актрисой Дженнифер Лопес. Экс-пара попала на 14 часов за решетку из-за участия в стрельбе, а освобождение отпраздновала масштабным гулянием. Со временем мероприятие стало повторяться все чаще, а среди приглашенных гостей было много знаменитостей, таких как Опра Уинфри, Наоми Кэмпбелл, Уилл Смит, Снуп Догг, Джей Ло, Ашер и др.

Как отмечал адвокат Тони Бузби, всего к нему обратились более 3280 человек, которые уверяют, что пострадали от деятельности рэпера. Самой молодой жертве могло быть всего 9 лет. Кстати, после нескольких месяцев судов адвокат P. Diddy – Энтони Рикко неожиданно отозвал свое участие в деле скандального продюсера. Он не вдавался в подробности такого решения, а лишь отметил, что больше не может продолжать выполнять функции защитника исполнителя.

12 мая во время заседания в федеральном суде Манхэттена открылись новые подробности в деле Шона Комбса. Во время слушания выступил мужчина по имени Дэниел Филип и заявил, что в течение нескольких лет получал щедрое вознаграждение за участие в сексуальных актах с бывшей девушкой Комбса. В частности он несколько раз видел, как продюсер бил свою экс-избранницу. Эти слова вызвали бурные эмоции у трех дочерей P. Diddy, поэтому они просто вышли из зала суда.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Трамп высказался о скандальном P. Diddy и ответил, планирует ли помиловать рэпера.

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