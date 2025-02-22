P. Diddy остался без адвоката: представитель репера, обвиняемого в торговле людьми, сделал откровенное заявление

Репер и продюсер P. Diddy (Шон Комбс), обвиняемый в сговоре с целью рэкета, торговли и перевозки людей для занятия проституцией, остался без адвоката. Представитель звезды Энтони Рикко официально отозвал свое участие в деле.

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Юрист подал ходатайство в суд в Нью-Йорке, в котором заявил, что больше не может продолжать выполнять функции защитника Шона Комбса в этом процессе, сообщает Daily Star. В поданном в пятницу ходатайстве Рикко отметил, что "ни в коем случае не может продолжать эффективно выполнять функции адвоката Шона Комбса".

Представитель звезды добавил, что не будет предоставлять никакой подробной информации, чтобы объяснить свое решение, но подтвердил, что прокуроры были проинформированы о ситуации и не высказали никаких возражений. Примечательно, что, несмотря на отказ Рикко от дальнейшего представительства, судебный процесс над P. Diddy, назначенный на май 2025 года, состоится без изменений.

Согласно источнику, переговоры между Рикко и главным адвокатом репера Марком Агнифило имели место до подачи официального ходатайства. Они обсуждали возможность смены защитника.

Что известно о деле P. Diddy

P. Diddy отрицает все предъявленные ему обвинения. По словам адвокатов, обвинения в рэкете, секс-торговле и перевозке людей с целью занятия проституцией абсолютно безосновательны, и репер не признает себя виновным ни в одном из них. Однако, если суд признает P. Diddy виновным, ему грозит пожизненное заключение за обвинение в рэкете и не менее 15 лет за торговлю людьми.

После ареста Комбса, который произошел 16 сентября 2024 года в Нью-Йорке, рэпер сейчас находится под стражей в Бруклинской тюрьме. Прокуроры, как сообщается, уже подготовили серьезные доказательства по доводу своих обвинений.

Шон Комбс, ранее известный под псевдонимами Puff Daddy и Diddy, получил известность как выдающийся репер, продюсер и звукорежиссер. Его карьера прославила таких звезд, как Бигги Смоллз, Мэри Джей Блайдж и Ашера. Кроме того, он стал известен благодаря своему бизнесу в индустрии моды и развлечений.

Ранее OBOZ.UA писал, по делу о "белых вечеринках" P.Diddy появилось еще одно громкое имя – муж Бейонсе. В федеральный суд США подали обновленный иск.

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