Бейонсе, Бибер и Джей Ло: в каких скандалах замешан голливудский продюсер P. Diddy и кто из звезд покрывал его преступления

Шон Дидди Комбс, 54-летний американский продюсер, более известный под сценическим именем Puff Daddy, арестован по подозрению в секс-торговле и рэкете без права внесения залога. Судьи отказались предоставить Комбсу право на залог (в размере $50 млн), потому что опасаются, что он будет запугивать свидетелей, других деятелей шоу-бизнеса. Мужчине выдвинули федеральные обвинения в торговле людьми в сексуальных целях и рэкете.

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Об этом пишут все американские таблоиды. Список обвинений растет, потому что в последние недели появились новые иски против Комбса, в том числе его обвинили в изнасилованиях.

Скандал начался в мае этого года, после того как CNN (первый, но не единственный вещатель) обнародовал видео от 5 марта 2016 года. В кадре Комбс в отеле, одетый только в белое полотенце, бьет R&B-певицу Кэсси, которая была его протеже на тот момент.

P. Diddy, который отвергает все обвинения, после обнародования этой записи признался в избиении бывшей девушки.

Кесси подала в суд на рэпера за "годы сексуального, физического и эмоционального насилия". В течение следующих месяцев было подано еще несколько исков, а также начато федеральное уголовное расследование по торговле людьми в сексуальных целях. Оно привело к проведению рейдов в особняках Комбса в Лос-Анджелесе и Майами. И то, что узнали правоохранители, ошеломило шоу-бизнес.

Американские журналисты говорят, что в ближайшие месяцы будет ряд разоблачений и скандалов с суперзвездами по аналогии с волной после обвинений Харви Вайнштейна. С той разницей, что звезды у Вайнштейна были пострадшими, а по делу Комбса будут соучастниками. И это действительно звезды американского шоу: Опра Уинфри, Наоми Кэмпбелл, Уилл Смит, Снуп Догг, Джей Ло, Ашер и т.д.

В общей сложности более 200 звезд кино, музыки и спорта фигурируют на видеозаписях вечеринок-оргий арестованного Комбса.

История этих вечеринок начинается в 1999 году, когда еще рэпер P. Diddy был в отношениях с Дженнифер Лопес. Вместе с ним она тогда попала на 14 часов за решетку за участие в перестрелке. В честь освобождения Комбс и устроил вечеринку, которая впоследствии стала ежегодной и легендарной.

Каждую осень, а именно в День труда в его имении проходили так называемые "белые вечеринки". Исполнитель тщательно их документировал в соцсетях. "Белые" потому, что гости одевались в белое.

Как выяснилось, мероприятия состояли из официальной, "белой части" (куда всегда была приглашена и пресса), и неофициальной. Вторую Комбс сам называл как Freak Offs (примерный перевод как "капризы"). Ближе к ночи Шон Комбс объявлял, что детям пора домой, и начиналась вторая часть.

Для этих вечеринок Дидди держал отдельный штат секс-работниц. Правда, вопросы согласия на секс тогда мало кого волновали, поэтому на вечеринках регулярно случались изнасилования. В том числе несовершеннолетних. Говорят, что среди таких пострадавших, например, Джастин Бибер.

Шон Комбс снимал эти оргии на видео, чтобы держать компромат на своих гостей, и чтобы они были молчаливее относительно того, в чем они участвовали.

Первая жена Комбса, Ким Портер, как выяснилось уже после ее смерти, вела дневник. И хотя сейчас продюсер и их с Портером совместные дети сделали официальное заявление, что этот дневник фейк, в нем нашли много подтверждений тому, в чем сейчас обвиняют Комбса.

На множестве фотографий и видео с вечеринок Комбса очень много звезд. Можно увидеть, например, Леонардо Ди Каприо, Пэрис Гилтон, Мэраю Кэрри.

Таким образом, где-то 200 селебрити с вечеринок продюсера автоматически стали причастными к делу Комбса (как минимум в качестве свидетелей), и всех их будет опрашивать полиция.

Более того, возможно, что в суд призовут и экс-президента Дональда Трампа. Сам он ранее говорил, что Комбс – его друг и достойный человек. Хотя на "белых вечеринках" Трампа, если честно, не видели.

Также достается и Эштону Кутчеру, который также неоднократно кичился дружбой с Дидди.

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