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Рэпера P. Diddy арестовали в отеле Нью-Йорка: в чем его обвиняли

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
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Рэпера P. Diddy арестовали в отеле Нью-Йорка: в чем его обвиняли

Рэпера Шона Комбса, известного по псевдониму P. Diddy, арестовали в понедельник, 16 сентября, вечером федеральные агенты Управления внутренней безопасности в отеле Park Hyatt в Нью-Йорке, США, по неизвестным официальным обвинениям. Задержание производилось на фоне судебных исков по поводу сексуального насилия с его стороны.

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Демиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка объяснил, что заключение было "основано на запечатанном обвинительном акте", поэтому детали пока не могут раскрыть. Об этом событии сообщило медиа ABC News.

Рэпера P. Diddy арестовали в отеле Нью-Йорка: в чем его обвиняли

"Сегодня вечером федеральные агенты арестовали Шона Комбса на основании запечатанного обвинительного акта, поданного SDNY (Южного округа Нью-Йорка. – Ред.). Мы ожидаем, что утром мы сможем распечатать обвинительный акт и тогда сможем сказать больше", – сообщил прокурор.

Адвокат рэпера Марк Агнифило назвал арест "несправедливым судебным преследованием". "Мы разочарованы решением о несправедливом, по нашему мнению, преследовании господина Комбса прокуратурой США. Шон "Дидди" Комбс – музыкальная икона, предприниматель, любящий семьянин и известный филантроп, проведший последние 30 лет, строя империю, обожая своих детей и работая над подъемом чернокожей общины", – говорится в заявлении адвоката, который попытался манипулировать федеральными агентами из-за якобы задержания темнокожего человека.

Рэпера P. Diddy арестовали в отеле Нью-Йорка: в чем его обвиняли

Он добавил, что рэпер ни в чем не виноват и ему "нечего скрывать". "Он с нетерпением ждет восстановления своего имени в суде", – заявил Агнифило.

Известно, что Шон Комбс находится под следствием уже более года после того, как его экс-девушка Кесси Вентура предъявила обвинение в сексуальном насилии. В мае этого года в сети выплыло видео, датированное 2016 годом, на котором якобы рэпер издевается над девушкой, похожей на его бывшую. На ролике видно, как мужчина выбегает из гостиничного номера в одном полотенце и со всех ног бежит к лифту, чтобы остановить ее, а девушка тем временем пытается убежать от нападающего. Догнав ее, рэпер бросает партнершу на пол и начинает бить ногами.

Также экс-актриса фильмов для взрослых Адриа Инглиш утверждала, что рэпер не только совершал сексуальное насилие, но и торговал ее телом на протяжении многих лет. После этих обвинений было подано минимум 10 дополнительных исков, которые Комбс отрицает.

После этого в его домах в Лос-Анджелесе и Майами проводили обыски, а позже заставили переехать жить в Нью-Йорк.

Рэпера P. Diddy арестовали в отеле Нью-Йорка: в чем его обвиняли

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