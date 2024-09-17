Рэпера P. Diddy арестовали в отеле Нью-Йорка: в чем его обвиняли

Рэпера Шона Комбса, известного по псевдониму P. Diddy, арестовали в понедельник, 16 сентября, вечером федеральные агенты Управления внутренней безопасности в отеле Park Hyatt в Нью-Йорке, США, по неизвестным официальным обвинениям. Задержание производилось на фоне судебных исков по поводу сексуального насилия с его стороны.

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Демиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка объяснил, что заключение было "основано на запечатанном обвинительном акте", поэтому детали пока не могут раскрыть. Об этом событии сообщило медиа ABC News.

"Сегодня вечером федеральные агенты арестовали Шона Комбса на основании запечатанного обвинительного акта, поданного SDNY (Южного округа Нью-Йорка. – Ред.). Мы ожидаем, что утром мы сможем распечатать обвинительный акт и тогда сможем сказать больше", – сообщил прокурор.

Адвокат рэпера Марк Агнифило назвал арест "несправедливым судебным преследованием". "Мы разочарованы решением о несправедливом, по нашему мнению, преследовании господина Комбса прокуратурой США. Шон "Дидди" Комбс – музыкальная икона, предприниматель, любящий семьянин и известный филантроп, проведший последние 30 лет, строя империю, обожая своих детей и работая над подъемом чернокожей общины", – говорится в заявлении адвоката, который попытался манипулировать федеральными агентами из-за якобы задержания темнокожего человека.

Он добавил, что рэпер ни в чем не виноват и ему "нечего скрывать". "Он с нетерпением ждет восстановления своего имени в суде", – заявил Агнифило.

Известно, что Шон Комбс находится под следствием уже более года после того, как его экс-девушка Кесси Вентура предъявила обвинение в сексуальном насилии. В мае этого года в сети выплыло видео, датированное 2016 годом, на котором якобы рэпер издевается над девушкой, похожей на его бывшую. На ролике видно, как мужчина выбегает из гостиничного номера в одном полотенце и со всех ног бежит к лифту, чтобы остановить ее, а девушка тем временем пытается убежать от нападающего. Догнав ее, рэпер бросает партнершу на пол и начинает бить ногами.

Также экс-актриса фильмов для взрослых Адриа Инглиш утверждала, что рэпер не только совершал сексуальное насилие, но и торговал ее телом на протяжении многих лет. После этих обвинений было подано минимум 10 дополнительных исков, которые Комбс отрицает.

После этого в его домах в Лос-Анджелесе и Майами проводили обыски, а позже заставили переехать жить в Нью-Йорк.

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