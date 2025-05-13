В суде против P. Diddy всплыли ужасные подробности его вечеринок: дочери обвиняемого не выдержали и вышли из зала

В федеральном суде Манхэттена, Нью-Йорк, США, продолжается громкий процесс против 55-летнего музыкального магната P. Diddy (Шона Комбса). В понедельник, 12 мая, во время слушания дела о сексуальном насилии, торговле людьми и других тяжких преступлениях, были озвучены новые жуткие показания, которые вызвали эмоциональный срыв у близких родственников рэпера – трое его дочерей вышли из зала суда, не выдержав услышанного.

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Как сообщает People, свидетелем по делу выступил мужчина по имени Дэниел Филип – работник секс-индустрии, который в течение нескольких лет получал щедрое вознаграждение за участие в сексуальных актах с бывшей девушкой Комбса, певицей Кассандрой "Кэсси" Вентурой. По словам Филиппа, во время таких встреч Комбс наблюдал за процессом из угла комнаты, мастурбируя. Интимные действия происходили, в частности, в отелях Gramercy Park Hotel и Jumeirah Essex House, а также в частных апартаментах пары.

Филипп заявил, что ему платили до 6 тысяч долларов за сеанс, который мог длиться 8-10 часов. "Вам нужно натереть больше детского масла друг на друга. На вас его недостаточно", – якобы говорил во время одного из подобных сеансов P. Diddy, отмечает медиа TMZ.

Но, по словам свидетеля, все было не только о сексе. Он вспоминает по крайней мере два случая, когда Комбс, по его словам, избивал Вентуру. На одной из видеозаписей с гостиничной камеры наблюдения, которую прокуроры представили в суде, видно, как рэпер толкает певицу на землю и бьет ногами, пока она лежит неподвижно. Несмотря на тяжелое содержание, это видео просмотрели все члены семьи Комбса – в том числе его мать Дженис Комбс, сыновья и дочери. Дочери оставались в зале во время трансляции, однако не выдержали во время словесных описаний сексуальных актов, и дважды покидали зал, когда показания становились особенно откровенными.

Речь идет о 18-летних близняшках Д'Лиле и Джесси, а также младшей Ченс Комбс, которая недавно закончила среднюю школу. Их уход из зала стал символической реакцией на болезненные подробности, которые раскрывают совсем другое лицо их отца – идола миллионов, основателя Bad Boy Records, обладателя премии "Грэмми".

Прокурор США Эмили Джонсон в своей вступительной речи подчеркнула, что под видом публичной персоны скрывается человек, который в течение более 20 лет руководил преступным предприятием. Его деятельность, по словам обвинения, включала организацию многодневных сексуальных вечеринок, которые стали известны как Freak Off, а также шантаж, похищения, хранение наркотиков и насильственные действия.

Свидетель Филипп признал, что боялся обращаться в полицию, ведь Комбс сфотографировал его водительское удостоверение – вероятно, как средство запугивания. "Это был человек с неограниченной властью. И есть вероятность, что даже если бы я обратился в полицию, я все равно мог бы потерять жизнь", – сказал он.

Комбс категорически отрицает свою вину. В то же время в 2024 году против него был подан ряд гражданских исков, где его также обвиняли в злоупотреблении славой для соблазнения молодых женщин и вовлечения их в мир эксплуатации. Кэсси Вентура подала иск первой, и именно ее дело стало толчком к более широкому уголовному расследованию.

Ранее OBOZ.UA писал, за какие вещи, связанные с "Белыми вечеринками" P. Diddy, обвиняют мужа Бейонсе и как он оправдался. Шон Комбс также принимал в действе активное участие.

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