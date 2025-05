'Наши отношения испортились': Трамп высказался о скандальном P. Diddy и ответил, планирует ли помиловать рэпера

47-й президент США Дональд Трамп высказал свое отношение к рэперу Шону "Дидди" Комбсу (P. Diddy), над которым продолжается судебный процесс из-за обвинений в сексуальном насилии и торговле людьми. По словам государственного деятеля, ранее они со скандальным продюсером имели неплохие отношения, но когда он решил пойти в политику, все испортилось. Однако, несмотря на это, американский лидер отметил, что не будет исключать возможности помиловать исполнителя, если на то будут веские основания.

Видео дня

Как сообщает Variety, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме. В частности политик признался, что не слишком тщательно следил за процессом расследования дела рэпера.

"Никто не спрашивал, но я знаю, что люди думают об этом. Я не видел его (Шона Комбса. – Ред.) и не разговаривал с ним годами. Раньше я ему очень нравился, но кажется, что когда я пошел в политику, наши отношения испортились", – высказался президент США.

Стоит отметить, что недавно, пользуясь своими полномочиями, Дональд Трамп помиловал нескольких знаменитостей, среди которых рэпер YoungBoy Never Broke Again и звезды реалити-шоу Chrisley Knows Best – Тодд и Джули Крисли. Из-за этого журналисты поинтересовались, возможен ли вариант, что такое же решение политик примет и по отношению к P. Diddy.

"Это не конкурс популярности. Я, конечно, смотрю на факты, если считаю, что кого-то несправедливо осудили. Независимо от того, нравлюсь я им или нет, на меня это никак не повлияет", – отметил государственный деятель.

Сейчас над Шоном Комбсом продолжается судебный процесс в федеральном суде Манхэттена, Нью-Йорк, США. Рэпера арестовали 16 сентября 2024 года в отеле Park Hyatt на фоне большого количества исков о сексуальном насилии с его стороны. Сперва адвокаты знаменитости уверенно говорили, что он ни в чем не виноват, однако в ходе расследования начали всплывать ужасные детали "белых вечеринок", которые организовывал продюсер. Так, например, по словам инсайдера, на скандальных гуляниях был специфический дресс-код, который отделял звезд от "специально приглашенных" молодых девушек. Селебрити были одеты в белую одежду от мировых брендов, а вторые – только в купальники. Девушки ходили по территории поместья, пока состоятельные мужчины не забирали их на "личный отдых".

Как говорил адвокат Тони Бузби, к нему обратилось более 3280 человек, которые утверждают, что стали жертвами деятельности P. Diddy. Отмечается, что среди пострадавших было по меньшей мере 25 несовершеннолетних, а самой молодой жертве могло быть всего 9 лет.

Зимой этого года адвокат рэпера Энтони Рикко официально отозвал свое участие в деле. Он решил не вдаваться в детали своего решения, лишь отметил: не может продолжать эффективно выполнять свои профессиональные функции.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в суде против P. Diddy всплыли ужасные подробности его вечеринок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!