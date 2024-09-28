Проститутки, наркотики, особый дресс-код: стало известно подробности скандальных вечеринок, которые проводил рэпер P. Diddy

После того, как американского рэпера и продюсера Шона Дидди Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, арестовали на фоне судебных исков по поводу сексуального насилия, начали всплывать новые подробности о его "белых вечеринках". За последние несколько недель против скандального исполнителя появилось много исков, в которых сообщается об изнасиловании на мероприятиях.

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Как сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на информацию инсайдера, на массированных гуляниях присутствовали не только знаменитости, но и "специально приглашенные" молодые девушки. По словам источника, являвшегося участником действа, образы последних значительно отличались от общего дресс-кода.

Для каждой вечеринки Комбас имел два отдельных списка с приглашенными гостями. В первый входили самые популярные селебрити, которые появлялись на мероприятиях в белых образах от лучших модных брендов. Второй список посетителей был значительно меньше. Инсайдер объяснил: среди известных лиц можно было заметить молодых девушек.

"Постоянные гости были одеты в дорогую обувь от Jimmy Choo, платья Alaia или Gucci, и подобные вещи. Но эти девушки были только в купальниках и дешевой обуви. Для меня было очевидно, что это проститутки, и далеко не высококлассные, работавшие в отеле Беверли-Гиллз. Они были слишком юны – некоторым было около 15 лет. Я не могу сказать точно об их возрасте, поскольку все были с макияжем", – рассекретил источник.

Юные барышни свободно ходили по территории, где проходила вечеринка, пока кто-то из богачей не постучал их по плечу. Утром, когда большинство гостей разъехались или остаются в комнатах отдыха, этих "особых посетительниц" можно было заметить в компании P. Diddy в скрытой части имения.

Телохранители музыкального продюсера тщательно контролировали, кто заходит и выходит из дома знаменитости. Источник сообщил, что часовые проверяли личные вещи каждого посетителя и достоверность приглашения, поэтому попасть внутрь посторонние не могли.

Первой иск против рэпера подала его бывшая девушка Кассандра Вентура. Она заявила, что во время развратных вечеринок Шона Дидди неоднократно являлась жертвой жестокого обращения со стороны артиста.

Как сообщает People, еще одна фигурантка гуляний рэпера подала на него жалобу в Верховный суд Нью-Йорка в пятницу. Джейн Доу отметила: в течение четырех лет страдала от сексуальных насилий.

Ранее OBOZ.UA рассказал, кто из звезд покрывал преступления голливудского продюсера P. Diddy.

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