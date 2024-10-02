Появились новые шокирующие детали дела P. Diddy: самой молодой жертве насилия могло быть всего 9 лет

В деле скандального американского продюсера и рэпера Шона Дидди Комбса, более известного под сценическим псевдонимом P. Diddy, которого арестовали по подозрению в секс-торговле и рэкете, появились новые шокирующие детали. Адвокат Тони Бузби, представляющий 120 обвинителей, подавших иски на рэпера в суд, заявил: самой молодой жертве насилия могло быть 9 лет.

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Как сообщает издание Associated Press, среди пострадавших 60 мужчин и 60 женщин, причем 25 из них были несовершеннолетними. По словам специалиста в области права, к нему обратилось более 3280 человек, утверждающих, что стали жертвами деятельности Шона Дидди.

"Сексуальное насилие, сексуальный абьюз или сексуальная эксплуатация никогда не должны происходить ни в Соединенных Штатах, ни в любом другом месте. Нельзя было допускать, чтобы это продолжалось так долго. Такое поведение создало массу раненых и напуганных людей", – высказался Тони Бузби.

Адвокат отметил, что, по свидетельству присутствующих на развлекательных мероприятиях, больше всего случаев жестокого обращения происходило на "белых вечеринках" в Нью-Йорке, Калифорнии и Флориде. Там работники P. Diddy давали гостям напитки, куда заранее добавляли наркотики. Рэпер начал организовывать гуляния еще в 1999-м. Тони Бузби отметил: к нему обратился потерпевший, заверивший, что на момент совершения насилия ему было всего 9 лет.

Кроме того, определенная часть преступлений совершалась во время прослушиваний, куда рэпер приглашал начинающих артистов.

"Очень много раз, особенно молодых людей, желавших ворваться в индустрию, принуждали к такому типу поведения, обещая превратить их в звезд", – сообщил адвокат.

Напомним, 16 сентября федеральные агенты Управления внутренней безопасности в отеле Park Hyatt в Нью-Йорке, США, арестовали рэпера Шона Комбса. Адвокат артиста уверял, что его клиент ни в чем не виноват, а арест является "несправедливым судебным преследованием". Однако на тот момент P. Diddy уже находился под следствием более года, поскольку его бывшая девушка Кесси Вентура выдвинула обвинение в сексуальном насилии.

Впоследствии начали появляться шокирующие детали о "белых вечеринках", которые ежегодно организовывал рэпер. История гуляний началась во времена отношений продюсера с актрисой Дженнифер Лопес. Шона Комбса вместе с избранницей отправили за решетку на 14 часов из-за участия в перестрелке. По случаю освобождения звезды устроили масштабное развлекательное мероприятие. На этих вечеринках появлялись и всемирно известные селебрити, среди которых: Опра Уинфри, Наоми Кэмпбелл, Уилл Смит, Снуп Догг, Джей Ло, Ашер и т.д.

По словам источника, который был участником действа, для каждого гуляния Комбас имел два отдельных списка с приглашенными гостями. В первый входили самые популярные селебрити, которые появлялись на мероприятиях в белых образах от лучших модных брендов. Во втором перечне – молодые девушки, на которых были только купальники. Они свободно ходили по территории, где проходила вечеринка, пока кто-то из богачей не пригласит их на "личный отдых".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети нашли отсылку к преступлениям P. Diddy в песнях и сериалах. Звезды давно знали о противозаконных действиях рэпера, но из-за страха резкого завершения карьеры никому не сообщали об этом. Впрочем, некоторые делали исключения и в своем творчестве тонко намекали на проблему в шоубизе.

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