Виталий Капранов назвал виновных в смерти брата: Дмитрия убила не тяжелая болезнь, он мог еще пожить

Украинский писатель Виталий Капранов, чей брат Дмитрий неожиданно скончался в апреле этого года от сердечного приступа, назвал виновных в трагедии. Литератор убежден, что его близнец мог жить еще долго, если бы война не подкосила его.

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В преждевременной кончине автора романов Виталий Капранов обвиняет россиян, напавших на Украину и заставивших братьев встать на защиту государства. Об этом он сказал в интервью "Апострофу".

Писатель заявил, что уже заплатил за будущую победу самую высокую цену – жизнь брата и свою, ведь "фактически умер вместе с Дмитрием".

"Если бы не было войны, он бы еще пожил даже с тяжелой болезнью. Два года войны, служба в "Азове", обстрелы – это все влияет на здоровье. Его не напрямую убил Путин. Вместе с ним м*скали убили и меня, но сдаваться я все равно не собираюсь", – сказал издатель.

Напомним, у Дмитрия Капранова были проблемы с сердцем, но врачи не били тревогу. До последнего дня писатель вел активную общественную жизнь и шутил, потому смерть автора стала шоком для его родных и друзей.

Они поделились личными воспоминаниями. К примеру, Мария Матиос вспомнила, как случайно встретила писателей в начале вторжения РФ на одном из блокпостов.

18 апреля этого года с Дмитрием попрощались в Киеве. На похороны пришли Олег Скрипка, Коля Серга, Петр Порошенко, Василий Шкляр, Евгений Нищук, Юрий Журавель, Александр Алферов, Саша Лирник и другие.

Писателя провели в последний путь громкими аплодисментами, а собравшиеся не могли сдержать слез.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виталий Капранов, предсказавший в 2014 году побег Януковича, поделился своими интуитивными ощущениями об окончании войны.

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