Врачи уверяли, что все нормально: стала известна причина смерти Дмитрия Капранова

Во вторник, 16 апреля, не стало известного публициста и общественного деятеля Дмитрия Капранова. Близкий друг и коллега литератора Саша Лирник в комментарии OBOZ.UA рассказал, что у Капранова были проблемы с сердцем, он умер от сердечного приступа.

О смерти писателя несколько часов назад сообщил его брат-близнец Виталий. Дмитрию было всего 56 лет.

"Мне абсолютно не хочется сейчас что-то комментировать, просто скажу: братья Капрановы – это часть моей Вселенной, – говорит Саша Лирник. – Мне настолько горько, что не могу сейчас даже подобрать слова… Для меня Украина – это они. У Дмитрия были проблемы с сердцем, болел. Мы все переживали, но врачи говорили, что все в порядке. А тут стало плохо утром – и все. Позавчера мы еще виделись – он так шутил хорошо".

"Они оба для меня – и Дмитрий, и Виталий – очень родные мне люди, – продолжает Лирник. – Часто знакомые говорили, что даже не могут их различить – настолько похожи. Я могу их различить, но специально этого не делал, потому что они одно целое. Я всегда обращался "братик", и они меня так называли. Они и писатели, и сценаристы, и артисты, и певцы, и кобзари – очень талантливые. В кино у меня снимались, а следующий сценарий я о них написал. Но видите, какая беда случилась".

"Я активно сотрудничал с их издательством "Зеленый пес" – одна книга вышла, вот вторая планируется. Эрудированные, умные ребята – таких не найти! Я по-доброму завидовал их тандему. Можно позвонить по телефону в любое время – даже ночью. Очень веселые, невероятно отзывчивые – всегда поддержат, выслушают. У нас столько приключений было в жизни – они очень легки на подъем. Я не знаю, что говорить… Вместе с Дмитрием уходит часть моей души".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!