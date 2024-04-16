Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

В 56 лет внезапно скончался Дмитрий Капранов, писатель, издатель, публицист, блогер и общественный деятель. Пока деталей не раскрывают, как и место прощания.

Трагическую новость сообщили в Facebook братьев Капрановых. На нее отругали ценители творчества близнецов и их друзья.

"Сегодня утром внезапно умер Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините", – говорится в посте.

Братья Капрановы родились 24 июля 1967 года в Дубоссарах, ныне Молдова. Очевидно, что пост писал Виталий Капранов.

С первого дня полномасштабной войны 24 февраля братья Капрановы боролись с оккупантами с оружием в руках вместе с полком "Азов". Близнецы Дмитрий и Виталий заявили, что Киев устоит и никаких компромиссов с Россией не будет.

Дмитрий Капранов вместе с братом вел исторический канал "Имени Т. Г. Шевченко", где рассказывали об истории Украины интересно и правдиво. Последнее видео на канале вышло два дня назад и было посвящено "Сухому закону". Кроме того, они вместе вели активную писательскую деятельность.

Под постом в Facebook реакцию оставили сотни подписчиков талантливых украинцев. Они подчеркнули, что это большая потеря для страны и пожелали родным сил пережить горе.

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