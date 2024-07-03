Украинский писатель, который в 2014 году предсказал побег Януковича, рассказал, что ему подсказывает интуиция об окончании войны

Известный украинский писатель Виталий Капранов, который в 2014 году предсказал бегство четвертого президента Украины Виктора Януковича в Россию, поделился своими интуитивными ощущениями относительно полномасштабной войны и ее окончания. Культурный деятель сравнил себя с радиоприемником, который ловит сигналы вокруг.

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Он считает, что если бы люди умели правильно трактовать "знаки", которые дает им жизнь, то могли бы менять свою судьбу. Такое мнение автор романов высказал в интервью "Апострофу".

"Писатель должен прислушиваться к подсказкам своей и чужой интуиции, как радиоприемник, который принимает все радиостанции одновременно. Я помню наш наибольший успех по провидению. Когда Майдан горел и пылала последняя баррикада, а вокруг стоял стеной ОМОН (Беркут – ред.), туда пришла съемочная группа и спрашивает у нас: "Что будет?" А мы отвечаем: "Все, мы победили, наливайте шампанское, им конец". И к утру начинается стрельба и "стражи порядка" убегают", – вспомнил писатель.

Виталий Капранов объяснил, что главным основанием для его предсказания стал приказ беглого президента применить Вооруженные силы против революционеров. По мнению звезды, украинская армия не может воевать со своим народом, в отличие от наемников.

Несмотря на распространенное мнение о всеобщем истощении народа от войны, Виталий Капранов уверен в обратном. В его глазах украинский народ не устанет от защиты своей страны никогда, а потому не будет сдаваться.

"Знаете, я боюсь быть провидцем, но сейчас у меня такое же ощущение, что мы не собираемся сдаваться. Вопрос в том, когда иссякнут силы врага и какой ценой мы выиграем", – резюмировал автор.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 56 лет внезапно скончался брат Виталия – Дмитрий Капранов. Близкий друг и коллега литератора Саша Лирник рассказал, что у него были проблемы с сердцем. 18 апреля в Киеве простились с легендой украинской литературы.

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