Дмитрия Капранова провели в последний путь аплодисментами: все присутствующие плакали. Фото и видео

Украинского литератора, соавтора исторического канала "Имени Т. Г. Шевченко", общественного деятеля и патриота Дмитрия Капранова – брата-близнеца Виталия Капранова – провели в последний путь громкими аплодисментами. Друзья, близкие и неравнодушные киевляне простились с легендой Украины в Михайловском златоверхом соборе.

Корреспонденты OBOZ.UA стали свидетелями того, как сотни украинцев аплодировали во время переноса гроба из храма в автомобиль. Оттуда его увезли в крематорий. Урну с прахом похоронят на Байковом кладбище.

Собравшиеся обступили авто и разделили с родными Дмитрия Капранова этот момент. Аплодисменты не утихали, пока авто не уехало, а украинцы не сдерживали слез.

Прощание с писателем длилось около трех часов. За это время к гробу, родным покойного и журналистам успели подойти десятки известных украинцев, оплакивавших потерю.

Среди них: певцы Олег Скрипка и Коля Серга, художник Юрий Журавель, шоумен Антон Лирник, писатель Андрей Кокотоха, бывший президент Украины Петр Порошенко, писатель Василий Шкляр, актер Евгений Нищук, военные, уважающие братьев за службу в полку "Азов" в 2022 году году, и другие.

Как рассказал Виталий Капранов, тело его близнеца кремируют. На Байковое кладбище поехали только самые близкие родные литератора.

Напомним, что о причине смерти официально не сообщалось. Однако нашей редакции стало известно, что у Дмитрия Капранова были проблемы с сердцем, а его смерть стала неожиданностью для родных и близких. Врачи уверяли, что "все нормально".

Коллеги и друзья известного литератора поделились личными воспоминаниями. Мария Матиос вспомнила, как случайно встретила писателей в начале вторжения РФ на одном из блокпостов.

Ранее OBOZ.UA писал, что взрослые дети публицистов находятся на фронте. Больше о семьях братьев Капрановых – читайте по ссылке.

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