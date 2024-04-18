В Киеве прощаются с Дмитрием Капрановым: пришли Порошенко, Шкляр, Лирник и другие. Фото и видео

18 апреля в Киеве украинцы прощаются с известным публицистом, писателем и общественным деятелем Дмитрием Капрановым, умершим 16 апреля в возрасте 56 лет. Отпевают автора в Михайловском златоверхом соборе, после чего тело повезут на Байковое кладбище.

Корреспонденты OBOZ.UA будут на месте событий сообщать о том, как прошла церемония и кто пришел попрощаться с близнецом.

12 часов. На прощание пришел бывший президент Украины Петр Порошенко. Экс-руководитель страны признался, что историк поддерживал его и до президентства, и после

11:40. С журналистами пообщались друзья Дмитрия Капранова – писатель Василий Шкляр и актер Евгений Нищук. Также попрощаться пришли карикатурист и музыкант Юрий Журавель и историк, воин Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Алферов, офицер ВСУ, экс-нардеп Андрей Ильенко и актер Ахтем Сеитаблаев.

11:20. Началось отпевание усопшего. Вокруг гроба со свечами собрались самые близкие друзья семьи и журналисты.

11:00. Под руки в зал завели супругу Дмитрия Капранова. Попрощаться с другом пришел также сказочник Саша Лирник.

10:45. В Киеве готовятся к прощанию с писателем. Несмотря на оглашение баллистической угрозы и воздушную тревогу, панихида пройдет в Михайловском соборе, сообщил наш корреспондент.

10:30. В собор въехало авто ритуальных услуг с фотографией Дмитрия Капранова.

Напомним, что о причинах его смерти официально брат Виталий не сообщал. Однако нашей редакции стало известно, что у Дмитрия Капранова были проблемы с сердцем, а его смерть стала неожиданностью для родных и близких. Врачи уверяли, что "все нормально".

Коллеги и друзья известного литератора поделились личными воспоминаниями. Мария Матиос вспомнила, как случайно встретила писателей в начале вторжения РФ на одном из блокпостов.

Ранее OBOZ.UA писал, что взрослые дети публицистов находятся на фронте. Больше о семьях братьев Капрановых – читайте по ссылке.

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