'Дмитрий не умер'. Друзья и коллеги Капрановых – об их украинской газете в Москве, умышленных провокациях и детях на фронте

Новость о том, что во вторник, 16 апреля, не стало известного публициста и общественного деятеля Дмитрия Капранова, шокировала украинцев. Писателю было всего 56 лет.

В разговоре с OBOZ.UA коллеги и друзья известного литератора поделились личными воспоминаниями. Сказочник Саша Лирник признался, что дети Капрановых сейчас находятся на фронте, а Мария Матиос вспомнила, как случайно встретила писателей в начале вторжения на одном из блокпостов.

Андрей Кокотюха: "Виталий будет работать за двоих"

"Ваш звонок застал меня как раз в тот момент, когда отправлял книги братьев Капрановых в библиотеки. Допечатали новый тираж – люди помогают мне собирать деньги на пополнение фонда сельских библиотек. Поэтому теперь это уже не просто моя небольшая волонтерская деятельность, но и дань памяти", – делится с нами писатель Андрей Кокотюха.

"Я не различал, кто из них Дмитрий, а кто Виталий, и они не особо на этом настаивали. Говорили, что нет разницы, потому что они единое целое, – продолжает Кокотюха. – И когда обращался, то говорил "брат Капранов". Они нормально к этому относились, даже приветствовали такое. Мне кажется, что не особо вдумывались, кто из них кто, важнее чем занимались. А они начали в конце 90-х очень полезное дело. Основали издательство "Зеленый пес", которое издавало украинскую литературу, которой было не так много в то время".

"Придумали премию "Золотой бабай", я даже одним из первых ее получил, – продолжает перечислять Андрей. – И тогда, кстати, с ними и познакомился. Они издавали газету "Друг читателя", я туда писал. У нас были более деловые отношения, я не принадлежал к ближайшему кругу их друзей. Но это ничего не значит. Потому что мы все занимаемся одним делом, преимущественно книжным. Без них трудно представить и Форум издателей (их зеленый автомобиль-жучок, возле которого продавали свои книги, был виден издалека), и всевозможные новейшие ярмарки. И Дмитрий, и Виталий – очень активны. И теперь, как я понимаю, пережив эту утрату, Виталий будет работать за двоих и все равно делать дело братьев Капрановых".

Анжелика Рудницкая: "Пишут много провокативного, потому что художник не должен быть "сладкой ватой"

"Капрановы – это энерджайзеры, магниты, которые всегда притягивают к себе невероятное внимание, – говорит певица и телеведущая Анжелика Рудницкая. – И также они владеют талантом отдавать энергию – у них непременно были для каждого хорошие слова, море шуток, позитива. И когда происходили какие-то книжные события, там, где Капрановы, всегда бушевало самое активное движение. Они не только писатели. Это мультижанровые литераторы – и публицистикой занимались, и блог свой вели. К слову, на своей странице в Facebook пишут много провокативного. Но это нормально, потому что художник не должен быть "сладкой ватой". Мне очень нравились эти посты. Плюс они играют на мандалинах, поют".

"Помню, как они рассказывали, что мечтали с детства жениться на девушках-близнецах, – продолжает Анжелика. – И таки нашли себе таких любимых. И хотя Капрановы нераздельны (представить их порознь очень сложно), у меня в телефоне записан именно номер Дмитрия. Я сегодня проверила. Эта смерть – огромная потеря для всего украинского искусства, потому что у нас не так уж много таких людей. Тех, кто не переобувался, умееет оказывать культурное сопротивление, знает, как создавать правильные смыслы. Знаете, любая потеря – это всегда очень больно, но невыносимо, когда это происходит вот так внезапно. Раз – и нет человека. Такое просто не укладывается в голове", – добавляет Анжелика.

Громовица Бердник: "Были локомотивом украинского книгоиздания и культуры"

"Братья Капрановы были моими первыми издателями, – рассказывает писательница Громовица Бердник. – Они рискнули издать мою книгу "Знаки карпатской магии". Другие издатели говорили: "Кому интересны гуцульские предрассудки?" "Кто знает тех мольфаров?". А они поверили в меня, хотя тоже спросили мольфаров. Я не знаю, кто из них – Виталий или Дмитрий (потому что их путала) попросили изменить название. Мое было "Тайна старого мольфара", а "Знаки карпатской магии" – это должно стать подзаголовком. Капранов предложил поменять местами эти предложения. Так что можно сказать, они не только мои первые издатели, но и крестные отцы книги, которая стала одним из первых бестселлеров. Потом наши пути разошлись. Работаю с другим издательством, но с Капрановыми всегда тепло здоровались при встрече".

"Трудно представить, что Капранов теперь будет уже один, – продолжает литератор. – Братья Капрановы – это уже украинский бренд. Думаю, многие отметят из тех, кто будет вспоминать Дмитрия, что трудно переоценить их роль в том, что украинское книгоиздание стало трендом. Они это делали еще тогда, когда это не было мейнстримом. Были локомотивом украинского книгоиздания, культуры, литературы с начала независимости. И до последнего времени оставались двигателем этого всего. Сегодня кто-то вспоминал, что еще до 1991 года они в Москве издавали украинскую газету "Тынды-рынды" и журнал украинской фантастики "Братья".

"Смерть Дмитрия – это большая потеря для культуры в целом. Украине повезло, что такие художники у нее были в сложные времена – в начале независимости. А потом они уже встретили с единомышленниками время, когда украинское издание стало не только делом энтузиастов. Выходят массово новые книги, открываются книжные магазины, появляются издательства. А у истоков этого всего стоят братья Капрановы. За последние годы появилась мощная когорта молодых авторов – это тоже их заслуга. Кто-то братьями воспитан, кто-то читал первые издания на украинском, которые они запускали. Их всегда будут вспоминать как родителей-основателей украинского книгоиздательского процесса. Я уверена, что Виталий еще многое сделает. Теперь ему за двоих жить и работать".

Саша Лирник: "Среди ночи позвонишь – приедут"

"Мы были еще знакомы, когда я жил в Мурманске, а они – в Москве, где учились. Уже больше трех десятков лет вместе, получается целая жизнь. Братья Капрановы – это часть моей Вселенной, – говорит писатель и сценарист Сашко Лирник. – Мне настолько горько, что не могу сейчас толком даже говорить… Для меня Украина – это они. У Дмитрия были проблемы с сердцем, болел. Мы все переживали, но врачи говорили, что все в порядке. А тут стало плохо утром – и все. Позавчера еще виделся с ним – он так шутил".

"Они оба – и Дмитрий, и Виталий – очень родные мне люди, – продолжает Лирник. – Часто знакомые говорили, что даже не могут их различить – настолько похожи. Я могу их различить, но специально этого не делал, потому что они – одно целое. .Я всегда обращался "братик", и они меня так называли. Они и писатели, и музыканты, и певцы – очень талантливые.

"Я активно сотрудничал с их издательством "Зеленый пес" – одна книга вышла, вторая планируется. Эрудированные, умные, гениальные ребята – таких не найти! Я по-доброму завидовал их тандему. Можно обратиться в любое время – всегда мне помогали. Среди ночи позвонишь – взорвутся и приедут. Очень веселые, невероятно чуткие – я не знаю, что говорить… Вместе с Дмитрием идет часть моей души".

"Очень радовался, когда их видел. Я не знаю людей, которые бы их не любили, – продолжает Лирник. – У нас сколько с ними приключений было в жизни – очень легкие на подъем. Я, честно говоря, надеялся, что у них близнецы родятся. Их дети сейчас воюют – значит правильно воспитали. Эти люди – лучшая элита Украины. Некоторые как живут? Наворовали и убежали. А они творили и творят для Украины. Для меня Дмитрий не умер, потому что делами они столько всего заложили, что все наработки и дальше с успехом будут развиваться".

Мария Матиос: "Об истории Украины копают глубоко"

"Я их никогда не различала, когда встречались, говорила "братья", – вспоминает писательница Мария Матиос. – Они очень творческие ребята, даже не знаю, кто в писательской среде, креативнее их. В обычной жизни – дружелюбные. А для меня важно, чтобы творческое реноме соответствовало человеческим качествам. Согласитесь, есть достаточно много талантливых людей, которые в жизни неприятны, даже противны. Настолько, что с ними не хочется общаться. А Капрановы очень всегда отличались. Хорошее чувство юмора, затейливые такие, харизматические – для писателя это важно. Вели очень популярный канал на YouTube по истории Украины. Можно было с чем соглашаться, а с чем-то нет, но копают глубоко".

"Они очень большой пример подали в начале полномасштабного вторжения, когда оба встали на защиту Киева в рядах терробороны, – продолжает Мария. – Как-то я на одном из блокпостов, к слову, видела их из машины. Но не смогла остановиться, потому что очень быстрое движение было на этом участке. Для меня, как писательницы, жительницы Киева они стали одними из тех, кто подавал пример гражданской позиции. Многие писатели уехали за границу и остаются там. А такие, как Капрановы, кто не просто остался здесь, а еще взял оружие в руки, кто морально, психологически, финансово поддерживал и поддерживает нашу армию, – очень ценные люди. Знаете, война осветила разницу между теми, кто много говорит, и теми, кто делает. Особенно среди публичных людей".

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