Певица родом из Черновицкой области Ани Лорак, игнорирующая геноцид своего народа, призналась в том, что финансирует преступную депортацию украинских детей из оккупированных Россией областей. Накануне своего большого сольного концерта в Москве исполнительница дала интервью, в котором выдала, что часть вырученных средств пожертвует российскому фонду, который опекает "сирот-беженцев" из Запорожской области и Донбасса.

Заявление запроданки подали так, будто она невинная жертва политических гонений, которая выбрала направление помощи детям, однако, заглянув в корень, становится понятно, что Лорак – соучастница военного преступления. Об этом она сама рассказала пропагандистам провластного телеканала НТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В своем интервью исполнительница призналась, что передает деньги российскому фонду "Счастливое детство.ru".

Видео дня

По словам предательницы, работники вышеупомянутой организации оказывают помощь детям, которые "пострадали из-за этой ситуации", то есть из-за развязанной Россией войны в Украине, о чем запроданка до сих пор боится говорить.

В пропагандистской программе подчеркнули, что Лорак помогает детям-сиротам и беженцам из Запорожской области и Донбасса. Соответственно, эти малыши уже не находятся на территории Украины, а были вывезены, где их взяли "под крыло" российские фонды. Это могло произойти только при условии, что привезли детей на территорию РФ, а значит – депортировали.

Поскольку несовершеннолетние без родительской опеки не могут сами принимать решения, их вывезли насильно, не оставив выбора. В своем признании в финансировании военного преступления Лорак подчеркнула, мол надеется на строительство квартир для детей и обеспечение их содержания.

Исходя из этого можно утверждать, что певица не стремится к возвращению украинских детей домой, а надеется, что они останутся в России, когда станут совершеннолетними.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лорак целенаправленно помогала украинцам, хоть и за счет средств россиян. Она устроила благотворительный концерт, где собирала деньги на жилье для пострадавших семей, но не раскрыла, где они находятся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!