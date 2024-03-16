Стало известно, кто посоветовал Ани Лорак изменить гражданство и почему она сделала это только спустя два года большой войны. Эксклюзив

Уроженка Буковины, предательница-певица Ани Лорак, подавшая документы на получение гражданства РФ, могла сделать это с подачи своего давнего друга и ярого путиниста Филиппа Киркорова. Как стало известно OBOZ.UA, именно опальный артист посоветовал ей поскорее сменить паспорт, чтобы не потерять возможность зарабатывать в России.

Документы она подала не в феврале, как об этом писали пропагандисты, а совсем недавно, когда глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил Госдуме РФ лишить заработка звезд, не имеющих российского гражданства и открыто не поддерживающих войну. Об этом OBOZ.UA рассказали источники, ознакомленные с ситуацией.

"Киркоров виделся в одном из московских ресторанов с Каролиной (настоящее имя Лорак – ред.), где предупредил ее, что господин Бородин инициирует обращение в Кремль относительно "неоднозначных" артистов, и там поддержат эту просьбу, подписав закон. Лорак сейчас хочет спасти свою задницу и возможность зарабатывать", – рассказали нашей редакции.

Спасать звезде нужно не только концертную деятельность, но и недвижимость, которой у нее немало. По данным инсайдера, у украинки есть несколько квартир в Москве, а также якобы владеет домом в Сочи и апартаментами за рубежом.

"Из-за отсутствия гражданства сейчас она одна из первых, кого планировали наказать, оторвав от кормушки", – рассказали OBOZ.UA.

Кроме этого, инсайдер объяснил, что никаких документов в феврале этого года артистка не подавала, а российским СМИ "вбросила" этот фейк пресс-служба исполнительницы, которая намерена создать иллюзию, что Лорак определила с позицией еще до инициативы Бородина.

На самом же деле, по данным наших источников, отправной точкой в этом вопросе стала новость от 13 марта, что глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией потребовал запретить проводить концерты, не допускать в эфиры на телевидении и лишить авторских отчислений всех, кто однозначно не поддержал Кремль в геноциде украинцев.

Ранее OBOZ.UA писал, что два месяца назад российские СМИ разогнали старые фото исполнительницы с украинскими военными, которых она поддерживала в 2014 году в госпитале.

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