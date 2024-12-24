В деле Алека Болдвина по убийству Галины Хатчинс произошли важные изменения: прокурор принял судьбоносное решение

В деле американского актера Алека Болдуина об убийстве украинского оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Іржа" окончательно поставлена точка. Прокурор решил не оспаривать решение по снятию всех обвинений с 66-летней звезды, которое было принято примерно шесть месяцев назад, а это означает, что долгосрочное уголовное дело официально закрыто.

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Как сообщает People, защитники актера заявили, что отзыв апелляции подтверждает позицию, которой они придерживались с начала судебного процесса. Они отметил: "Это была ужасная трагедия, но Алек Болдуин не совершил ни одного преступления. Верховенство права остается неприкосновенным в Нью-Мексико".

Спецпрокурор Кари Моррисси отметила, что любые решения, которые принимались во время судебного дела, были связаны с поиском справедливости для оператора.

"Нам жаль, что господин Болдуин не будет привлечен к ответственности за роль, которую он сыграл в смерти Галины Хатчинс. Отзывая апелляцию, мы делаем это с надеждой, что нерассмотренные судебные тяжбы принесут справедливость семье Галины Хатчинс", – сказала Моррисси.

Как отметила прокурор Мэри Кармак-Алтивис, несмотря на то, что она не совсем согласна с закрытием дела, поддерживает решение об отзыве апелляции. Она добавила, что смертельный инцидент продемонстрировал необходимость тщательной проверки использования огнестрельного оружия и боевых патронов на съемочной площадке. Такое же мнение разделяет и семье Галины Хатчинс.

Напомним, 21 октября 2021 года во время процесса создания фильма "Іржа" была застрелена оператор из Украины Галина Хатчинс. Алек Болдуин готовился к сцене, где должен был направить револьвер на камеру и выстрелить. Однако оружие оказалось заряженным, поэтому пуля попала в оператор. Хатчинс получила сквозное ранение в грудь и умерла. С этого момента началось судебное дело над актером.

В апреле 2023 года со звезды сняли обвинения в непреднамеренном убийстве оператора, однако отмечали, что их могут выдвинуть снова, если следствие найдет необходимые доказательства. Со временем расследование вновь возобновилось на основании небрежного использования огнестрельного оружия и неуважения к безопасности других. Тогда Болдуину угрожало до 18 месяцев пребывания за решеткой.

Первой наказания понесла оружейник Ханна Гутьеррес Рид, которая отвечала за пистолет Алека Болдуина. Утверждалось, что женщина не выполняла работу должным образом, так что на съемочной площадке произошла трагедия. Ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы.

Летом 2024 года с Алека Болдуина были окончательно сняты все обвинения по делу об убийстве оператора. Судьи приняли такое решение, ведь прокуроры не передали важные доказательства, а именно коробку с патронами, как это предусмотрено законом. Теперь дело официально закрыто.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мама Галины Хатчинс отказалась приехать на премьеру фильма "Іржа" из-за Алека Болдуина.

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