С Алека Болдуина сняли обвинения по делу об убийстве Галины Хатчинс: актер разрыдался в суде

Во время судебного заседания в штате Нью-Мексико, США, с актера и продюсера Алека Болдуина были окончательно сняты все обвинения по делу об убийстве оператора из Украины Галины Хатчинс. Звезда, которой угрожало провести 18 месяцев в тюрьме, разрыдался прямо в суде.

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Как пишет CNN, судья сняла обвинения с Болдуина, поскольку прокуроры не передали доказательства – коробку с патронами – защите, как это предусмотрено законом.

Адвокаты актера подали ходатайство о прекращении дела из-за того, что следователи штата не сообщили им о наличии вещественного доказательства, что не позволило стороне защиты надлежаще подготовиться.

Судья отправила присяжных домой на весь день и сама выслушала свидетельские показания, после чего сняла обвинения с Болдуина. Более того, по решению суда, дело нельзя будет возбудить снова.

"Нарушение государством процедуры раскрытия информации привело к ненужной, неисправимой задержке в рассмотрении дела судом присяжных. Закрытие дела с предубеждениями оправдано для обеспечения целостности судебной системы", – сказала судья.

Услышав это, Алек Болдуин снял очки и начал вытирать слезы радости, после чего обнял жену и адвокатов.

Что известно о деле

Оператора Галину Хатчинс застрелили на съемках фильма "Ржавчина" 21 октября 2021 года. Болдуин готовился к сцене, в которой он должен был направить револьвер на камеру и выстрелить, но оружие оказалось заряженным, и пуля попала в украинку. Хатчинс умерла, получив сквозное ранение в грудь. Пуля зацепила и стоявшего сзади режиссера Джоэла Соуза. Мужчина получил ранения, но остался в живых.

В апреле 2023 года с Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве Галины Хатчинс. Однако тогда сообщали, что их могут выдвинуть снова, если следствие предоставит необходимые доказательства. Они были найдены прокуратурой.

6 марта 2024 года суд присяжных Нью-Мексико признал оружейницу Ханну Гутьеррес Рид виновной в непреднамеренном убийстве украинского оператора. Именно она отвечала за пистолет Алека Болдуина. Ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы, и столько же угрожало актеру.

OBOZ.UA также писал, что ранее в суде показали видео с попытками медиков спасти женщину. Во время просмотра на лице Болдуина не шевельнулась ни одна мышца.

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