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Застреленная Алеком Болдуином оператор-постановщик была родом из Украины: что о ней известно
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Галина Хатчинс была застрелена американским актером Алеком Болдуином. Оператор-постановщик была родом из Украины. Ей было 42 года.
Об этом говорится на официальном сайте Хатчинс. Отмечается, что она "выросла на советской военной базе в арктическом круге, окруженном оленей и атомными подводными лодками".
Хатчинс получила степень магистра в области международной журналистики в Национальном университете в Киеве и ранее работала журналистом-расследователем.
На своей странице в Facebook Хатчинс описала себя как "Директор фотографии в ICG: Гильдия международных кинематографистов (IAPS LOAL 600)". В Лос-Анжелесе она окончила курс "Кинематограф" в AFI Conservatory.
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