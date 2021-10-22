Алек Болдуин случайно застрелил женщину во время съемок фильма: выяснились детали трагедии

Американский актёр, комик и писатель Алек Болдуин случайно застрелил 42-летнюю женщину во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико (США). Погибшей оказалась оператор-постановщик Халина Хатчинс.

Известно, что актер держал в руках винтовку, которая дала осечку. Женщина умерла после того, как ее перевезли на вертолете в больницу, сообщает Deadline. Выстрел также поразил режиссера Джоэла Соуза

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