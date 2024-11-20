Мама Галины Хатчинс отказалась приехать на премьеру фильма 'Иржа' из-за Алека Болдуина: что известно

Мама голливудского оператора Галины Хатчинс, погибшей на съемочной площадке фильма "Иржа", отказалась прийти на премьеру скандального фильма из-за актера-виновника в смерти ее дочери, Алека Болдуина. Хотя знаменитость была оправдана в суде, женщина ему не может простить, утверждая, что он до сих пор не извинился перед ней за роковой инцидент.

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Премьера "Иржи" состоялась на фестивале Camerimage в Польше спустя три года после того, как бутафорский пистолет, из которого выстрелил Болдуин, смертельно ранил Хатчинс на съемочной площадке вестерна. Как сообщает The Guardians, несмотря на трагический бэкграунд билеты на кино быстро распродали.

Мать Хатчинс, Ольга Соловей, и ее адвокат, Глория Олред, накануне выступили с заявлениями о том, что женщина не будет присутствовать на премьере фильма. По данным фестиваля, показ имеет целью лишь почтить память о Хатчинс, которая посещала Camerimage и хотела, чтобы ее работу продемонстрировали на этом показе.

"Даже, несмотря на то, что господин Болдуин выстрелил из пистолета, из которого была убита Галина, он ни разу не позвонил им, чтобы извиниться. Даже хуже, он утверждал через своих адвокатов, что Галина была эмоционально удалена от своей семьи в Украине. Это неправда, больно и обидно. Кроме того, решение даже не позвонить семье, чтобы сказать, что ему жаль, жестокое и позорит Галину и ее память. Теперь было принято решение продвигать "Иржу" среди покупателей, чтобы принести прибыль Алеку Болдуину и другим лицам, причастным к смерти Галины", – высказалась адвокат.

Свою боль выразила также мать оператора. Она рассказала, что мечтала встретиться с дочерью на премьере "Иржи" в Польше, но эту возможность у нее отобрал Болдуин.

"Я всегда надеялась встретиться с дочерью в Польше, чтобы увидеть, как ее работа оживает на экране. К сожалению, эта надежда была отобрана у меня, когда Алек Болдуин выстрелил из пистолета и убил мою дочь. Алек Болдуин продолжает усиливать мою боль своим отказом извиниться передо мной и отказом взять на себя ответственность за ее смерть. Вместо этого он пытается несправедливо получить выгоду от убийства моей дочери. Именно поэтому я отказываюсь участвовать в фестивале для продвижения фильма "Иржа", особенно сейчас, когда справедливость для моей дочери все еще не достигнута", – сказала она.

Директор фестиваля Camerimage Казимеж Сувала рассказал Hollywood Reporter, что не планировал приглашать Алека Болдуина на премьеру, ведь это мероприятие якобы должно быть посвящено не ему, а погибшему оператору.

Что известно о деле

Оператора Галину Хатчинс застрелили на съемках фильма "Иржа" 21 октября 2021 года. Украинка умерла, получив сквозное ранение в грудь. Пуля зацепила и стоявшего сзади режиссера Джоэла Соуза. Мужчина получил ранения, но остался в живых.

В апреле 2023 года с Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве Галины Хатчинс. Тогда и продолжились съемки фильма. Впоследствии прокуратура снова нашла доказательства. После экспертизы револьвера, из которого выстрелил актер, расследование снова возобновилось на основании небрежного использования огнестрельного оружия и неуважения к безопасности других. Болдуину грозило до 18 месяцев пребывания за решеткой.

6 марта 2024 года суд присяжных Нью-Мексико признал оружейника Ханну Гутьеррес Рид виновной в непреднамеренном убийстве украинского оператора. 12 июля с Алека Болдуина сняли все обвинения, а адвокаты подали ходатайство из-за прекращения дела.

Семья Галины Хатчинс не может смириться с решением суда и заявляет, что "будет бороться до конца". Близкие и вдовец оператора попытаются снова привлечь к ответственности актера.

Ранее OBOZ.UA писал, что коллеги застреленной Галины Хатчинс выступили против показа фильма "Иржа" в Польше.

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