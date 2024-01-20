Алеку Болдуину предъявили новые обвинения в убийстве украинки Хатчинс: что показала экспертиза револьвера

Известного голливудского актера Алека Болдуина снова планируют привлечь к ответственности за убийство украинского оператора Галины Хатчинс во время съемок скандального фильма "Ржавчина" в 2021 году. В апреле 2023 года актера признали невиновным, но после экспертизы выстрелившего револьвера расследование вновь возобновилось на основании небрежного использования огнестрельного оружия и неуважения к безопасности других. Болдуину грозит до 18 месяцев пребывания за решеткой.

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В момент убийства 65-летний Болдуин тренировался стрелять из пистолета 45 Colt перед съемками сцены для вестерна, сообщает BBC. Оказалось, что револьвер был заряжен, а сам актер заявлял, что не нажимал на курок, а просто отвел оружие в сторону. Своими действиями он убил 42-летнюю оператор Галину Хатчинс и ранил стоявшего сзади режиссера Джоэла Соуза.

Оружие, из которого стреляли, было сломано еще во время тестирования ФБР, поэтому специальная прокуратура в Нью-Мексико поручила судебно-медицинским экспертам реконструировать револьвер.

"Хотя Алек Болдуин неоднократно отрицал, что нажимал на спусковой крючок, учитывая испытания, выводы и наблюдения, о которых здесь сообщается, спусковой крючок нужно было нажать настолько, чтобы освободить полностью сведенный или втянутый курок револьвера-доказательства", – шлось в отчете экспертов.

Поэтому актеру выдвинули две теории обвинения: несоответствующее пользование огнестрельным оружием и полное пренебрежение или безразличие к безопасности других. Прокуроры указали, что Болдуин может быть осужден только по одной из этих теорий, а не по обеим. Адвокат Глория Олред, представляющая Галину Хатчинс, заявила, что "с нетерпением ждет уголовного процесса".

Ханну Гутьеррес-Рид, отвечавшую за оружие и боеприпасы на съемочной площадке, тоже обвинили в этом деле и в подделке доказательств. Она не признала себя виновной, поэтому в феврале должна предстать перед судом.

Оператора Галину Хатчинс убили на съемках фильма "Ржавчина" 21 октября 2021 года. Болдуин готовился к сцене, в которой он должен был направить револьвер на камеру и якобы выстрелить. Оружие тогда оказалось заряженным. Хатчинс умерла, получив сквозное смертельное ранение в грудь.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2023 года Алек Болдуин был признан невиновным. Но адвоката Хатчинс такое решение не устроило, поэтому она решила искать больше доказательств.

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