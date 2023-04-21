С Алека Болдуина сняли обвинения в убийстве украинского оператора Гатчинс, но есть нюанс

С известного голливудского актера Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве оператора из Украины Галины Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". Однако они могут быть выдвинуты снова, если следствие представит необходимые доказательства.

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Уголовную ответственность с известной кинозвезды еще не сняли, отметили прокуроры. О деталях судебного разбирательства сообщили журналисты Deadline (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы будем отклонять обвинения в непреднамеренном убийстве против господина Болдуина для проведения дальнейшего расследования. Это решение не освобождает мистера Болдуина от уголовной ответственности, и обвинения могут быть повторно предъявлены. Наше дальнейшее расследование будет продолжаться", – говорится в комментарии.

В то же время, обвинения с бывшей оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид не снимут. Ей до сих пор грозит заключение и штраф.

Напомним, что окружной прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Алтвис в начале февраля 2023 официально обвинила Болдуина и оружейницу фильма "Ржавчина" в непреднамеренном убийстве. Тогда обвиняемым грозило до 5 лет тюрьмы. Впоследствии обвинения существенно смягчились.

Как писал OBOZREVATEL:

– Трагедия на съемках фильма произошла 21 октября 2021 года. Болдуин разыгрывал сцену в церкви, в которой он должен был направить оружие в сторону камеры, однако оно оказалось заряженным и убило украинского оператора.

– Револьвер каким-то образом выстрелил. Сначала сообщалось, что актер якобы сам нажал на курок, думая, что в оружие "пустые" патроны и опасности это не представляет. Однако вскоре Болдуин заявил, что этого не делал и не понимает, как произошел выстрел.

– Гатчинс умерла, получив смертельное сквозное ранение груди. Режиссер Джоэл Соуз стоял позади нее и был ранен в плечо.

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