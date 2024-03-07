Суд признал виновной в убийстве украинки оружейницу, которая дала пистолет Болдуину на съемках 'Ржавчины'. Ей грозит 18 месяцев тюрьмы

6 марта суд присяжных Нью-Мексико признал оружейницу Ханну Гутьеррес Рид виновной в непреднамеренном убийстве украинской оператора Галины Хатчинс. Именно она отвечала за пистолет Алека Болдуина, приведшего к трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина".

Как сообщает Fox News, присяжные совещались около трех часов. После зачитывания вердикта судья Мэри Марлоу Зоммер отдала приказ взять Гутьеррес Рид под стражу, где она будет находиться до вынесения приговора.

Оружейнице грозит до 18 месяцев заключения, а также штраф в размере 5 тысяч долларов. Начавшийся 21 февраля суд над американкой заслушал показания экспертов по оружию, представителей ФБР и властей округа Санта-Фе, а также членов съемочной команды, ставших свидетелями смертельной стрельбы.

Обвинение в основном базировалось на поведении Гутьеррес Рид как оружейника, утверждая, что она не выполняла свою работу должным образом.

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